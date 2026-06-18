На Иссык-Куле обсуждают будущее цифровой таможни

В Иссык-Кульской области начала работу 3-я Международная IT-конференция "Диалог о таможенной экосистеме", объединившая представителей таможенных администраций, международных организаций и экспертного сообщества из ряда стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе конференции участники обсуждают цифровую трансформацию таможенных служб, внедрение искусственного интеллекта, развитие цифровых транзитных решений, интеграцию информационных систем и современные подходы к управлению таможенными процессами.

Своим опытом и практическими наработками поделились представители таможенных администраций Азербайджана, Казахстана, Сингапура, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Открывая мероприятие, председатель Государственной таможенной службы при Кабинете министров Кыргызстана Алмаз Салиев отметил, что современная таможня сегодня выполняет не только контрольные функции, но и является важной частью единой экосистемы международной торговли, логистики и цифрового взаимодействия.

Как подчеркнули в ГТС, изучение опыта зарубежных коллег имеет большое значение для дальнейшей цифровизации таможенного администрирования в Кыргызстане. Представленные на конференции решения и успешные практики могут быть использованы при развитии информационных систем и совершенствовании процедур перемещения товаров через государственную границу.

Организаторами мероприятия выступили Государственная таможенная служба Кыргызстана, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке и региональная программа "Упрощение процедур торговли в Центральной Азии / Развитие потенциала Транскаспийского транспортного коридора", реализуемая GIZ по заказу правительства Германии при софинансировании Европейского союза.

Работа конференции продлится несколько дней. В программе запланированы тематические дискуссии, обмен опытом и обсуждение перспектив развития современной таможенной экосистемы.