Никотиновые паучи стали альтернативой сигаретам

Антитабачная политика, основанная на запретах и ограничениях, требует новых подходов. Несмотря на усилия по борьбе с никотиновой зависимостью, миллионы людей продолжают курить. Между тем международный опыт показывает, что стать страной, свободной от табачного дыма, – достижимая цель.

Будущее без дыма и пепла

В последнее десятилетие мировая наука ищет способы сократить негативное воздействие вредной привычки на здоровье курильщиков. В частности, предметом научных исследований становятся бездымные альтернативы со сниженным риском, среди которых выделяют никотиновые паучи, или никпэки. Эти небольшие бестабачные подушечки с содержанием никотина, растительных волокон, ароматизаторов и воды имеют несколько принципиальных отличий от других никотинсодержащих продуктов.

Паучи употребляют орально: после закладывания за губу активные вещества высвобождаются и попадают в организм через слизистую оболочку полости рта. Из очевидных преимуществ – исключение процесса горения, и как следствие – отсутствие дыма и пепла.

По мнению ученых, именно этот фактор позволяет избежать тяжелых последствий, связанных с традиционным курением. При горении табака под воздействием высоких температур выделяется целый коктейль ядовитых соединений. Так, табачный дым содержит более 7 000 химических компонентов, и около 70 из них напрямую связаны с риском развития рака.

Вместе с тем никпэки нельзя считать абсолютно безвредными. В их составе, напомним, есть никотин, который может вызывать привыкание, повышать артериальное давление и оказывать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому специалисты рассматривают никотиновые паучи исключительно как один из способов снижения вреда для здоровья взрослых курильщиков – тех, кто не может справиться с вредной привычкой или не хочет бросать.

Опыт Швеции, Новой Зеландии и США

По мере развития концепции снижения вреда в западных странах стали формироваться собственные модели регулирования табачной продукции. Если раньше в основе политики лежали только запреты и ограничения, то сегодня применяется комплексный подход, сочетающий строгий контроль, информирование населения и доступ к менее вредным альтернативам.

Из числа показательных мировых практик по борьбе с курением можно выделить опыт Швеции. В 2019 году страна поставила цель освободиться от табачного дыма и достигла успеха.

По данным Шведского совета по информации об алкоголе и наркотиках (CAN), сегодня в стране ежедневно курят только 3,7% населения. Добиться резкого снижения числа курильщиков удалось благодаря высоким налогам на сигареты, ограничению рекламы и популярности альтернативных никотиновых продуктов – снюса и никотиновых паучей.

Похожей стратегии – нет дыма, меньше вреда – придерживается и Новая Зеландия, власти которой объявили о стремлении к бездымному будущему и последовательно реализуют меры по снижению распространенности курения.

В рамках этой политики на классические сигареты установлены высокие налоги и акцизы. При этом никотиновые изделия с пониженным риском удерживаются в категории экономически доступных, чтобы у заядлого курильщика был финансовый стимул переключиться на альтернативу. Кроме того, действующее правительство активно продвигает идею полной легализации розничной продажи сертифицированных никотиновых паучей и классического снюса.

Современный подход к решению глобальной проблемы демонстрируют и Соединенные Штаты. В 2025 году один из самых авторитетных регуляторов в мире – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) – разрешил продажу 20 видов никотиновых паучей.

Решение было принято после проведения тщательной научной экспертизы. Специалисты подтвердили: в отличие от сигарет разрешенный продукт содержит значительно меньше вредных веществ, что сокращает риск развития онкологии и других тяжелых заболеваний.

Наряду с этим, допуская возможность использования никпэков в качестве альтернативы курению, FDA предупредило о важности соблюдения маркетинговых ограничений, чтобы предотвратить распространение никотинсодержащей продукции среди молодежи.

Дискуссия вокруг позиции ВОЗ

Свой взгляд на вопрос присутствия на табачном рынке бездымных альтернатив обозначила и Всемирная организация здравоохранения. В одном из последних докладов ВОЗ признает, что, в отличие от сигарет, никотиновые паучи содержат меньше токсичных веществ и могут играть определенную роль в отказе от курения.

Однако профильные эксперты заостряют внимание на противоречивой позиции ВОЗ, которая игнорирует как результаты научных исследований продукции со сниженным риском, так и опыт стран, добившихся снижения распространенности курения за счет перехода к бездымным альтернативам. Координирующий орган в области здравоохранения продолжает настаивать на жестких ограничениях, отказываясь от идеи гибкого регулирования никотиновой продукции с учетом реальных рисков для здоровья.

Между тем, по мнению экспертов, сбалансированное регулирование позволяет решать две ключевые задачи: создавать условия, чтобы взрослые курильщики могли перейти на менее вредные, научно подтвержденные альтернативы, и не допускать распространения этих продуктов среди подростков, а также тех, кто ранее не употреблял никотин. Чрезмерно жесткие ограничения легальной продукции могут дать обратный эффект. В этом случае рынок наводнят контрафактные товары с полным отсутствием контроля над качеством и соблюдением правил реализации. В результате опасная продукция может оказаться в руках несовершеннолетних потребителей.

В конечном итоге успех антитабачной политики должен определяться не количеством и строгостью запретов, а тем, насколько эффективно она помогает людям отказываться от наиболее опасных форм употребления табака и снижать риски для здоровья, связанные с курением.