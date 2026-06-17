Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Никпэки стали альтернативой сигаретам

473  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Антитабачная политика, основанная на запретах и ограничениях, требует новых подходов. Несмотря на усилия по борьбе с никотиновой зависимостью, миллионы людей продолжают курить. Между тем международный опыт показывает, что стать страной, свободной от табачного дыма, – достижимая цель.

Будущее без дыма и пепла

В последнее десятилетие мировая наука ищет способы сократить негативное воздействие вредной привычки на здоровье курильщиков. В частности, предметом научных исследований становятся бездымные альтернативы со сниженным риском, среди которых выделяют никотиновые паучи, или никпэки. Эти небольшие бестабачные подушечки с содержанием никотина, растительных волокон, ароматизаторов и воды имеют несколько принципиальных отличий от других никотинсодержащих продуктов.

Паучи употребляют орально: после закладывания за губу активные вещества высвобождаются и попадают в организм через слизистую оболочку полости рта. Из очевидных преимуществ – исключение процесса горения, и как следствие – отсутствие дыма и пепла.

По мнению ученых, именно этот фактор позволяет избежать тяжелых последствий, связанных с традиционным курением. При горении табака под воздействием высоких температур выделяется целый коктейль ядовитых соединений. Так, табачный дым содержит более 7 000 химических компонентов, и около 70 из них напрямую связаны с риском развития рака.

Вместе с тем никпэки нельзя считать абсолютно безвредными. В их составе, напомним, есть никотин, который может вызывать привыкание, повышать артериальное давление и оказывать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому специалисты рассматривают никотиновые паучи исключительно как один из способов снижения вреда для здоровья взрослых курильщиков – тех, кто не может справиться с вредной привычкой или не хочет бросать.

Опыт Швеции, Новой Зеландии и США

По мере развития концепции снижения вреда в западных странах стали формироваться собственные модели регулирования табачной продукции. Если раньше в основе политики лежали только запреты и ограничения, то сегодня применяется комплексный подход, сочетающий строгий контроль, информирование населения и доступ к менее вредным альтернативам.

Из числа показательных мировых практик по борьбе с курением можно выделить опыт Швеции. В 2019 году страна поставила цель освободиться от табачного дыма и достигла успеха.

По данным Шведского совета по информации об алкоголе и наркотиках (CAN), сегодня в стране ежедневно курят только 3,7% населения. Добиться резкого снижения числа курильщиков удалось благодаря высоким налогам на сигареты, ограничению рекламы и популярности альтернативных никотиновых продуктов – снюса и никотиновых паучей.

Похожей стратегии – нет дыма, меньше вреда – придерживается и Новая Зеландия, власти которой объявили о стремлении к бездымному будущему и последовательно реализуют меры по снижению распространенности курения.

В рамках этой политики на классические сигареты установлены высокие налоги и акцизы. При этом никотиновые изделия с пониженным риском удерживаются в категории экономически доступных, чтобы у заядлого курильщика был финансовый стимул переключиться на альтернативу. Кроме того, действующее правительство активно продвигает идею полной легализации розничной продажи сертифицированных никотиновых паучей и классического снюса.

Современный подход к решению глобальной проблемы демонстрируют и Соединенные Штаты. В 2025 году один из самых авторитетных регуляторов в мире – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) – разрешил продажу 20 видов никотиновых паучей.

Решение было принято после проведения тщательной научной экспертизы. Специалисты подтвердили: в отличие от сигарет разрешенный продукт содержит значительно меньше вредных веществ, что сокращает риск развития онкологии и других тяжелых заболеваний.

Наряду с этим, допуская возможность использования никпэков в качестве альтернативы курению, FDA предупредило о важности соблюдения маркетинговых ограничений, чтобы предотвратить распространение никотинсодержащей продукции среди молодежи.

Дискуссия вокруг позиции ВОЗ

Свой взгляд на вопрос присутствия на табачном рынке бездымных альтернатив обозначила и Всемирная организация здравоохранения. В одном из последних докладов ВОЗ признает, что, в отличие от сигарет, никотиновые паучи содержат меньше токсичных веществ и могут играть определенную роль в отказе от курения.

Однако профильные эксперты заостряют внимание на противоречивой позиции ВОЗ, которая игнорирует как результаты научных исследований продукции со сниженным риском, так и опыт стран, добившихся снижения распространенности курения за счет перехода к бездымным альтернативам. Координирующий орган в области здравоохранения продолжает настаивать на жестких ограничениях, отказываясь от идеи гибкого регулирования никотиновой продукции с учетом реальных рисков для здоровья.

Между тем, по мнению экспертов, сбалансированное регулирование позволяет решать две ключевые задачи: создавать условия, чтобы взрослые курильщики могли перейти на менее вредные, научно подтвержденные альтернативы, и не допускать распространения этих продуктов среди подростков, а также тех, кто ранее не употреблял никотин. Чрезмерно жесткие ограничения легальной продукции могут дать обратный эффект. В этом случае рынок наводнят контрафактные товары с полным отсутствием контроля над качеством и соблюдением правил реализации. В результате опасная продукция может оказаться в руках несовершеннолетних потребителей.

В конечном итоге успех антитабачной политики должен определяться не количеством и строгостью запретов, а тем, насколько эффективно она помогает людям отказываться от наиболее опасных форм употребления табака и снижать риски для здоровья, связанные с курением.

Тем не менее, в связи со стремительным расширением глобального рынка никотиновых подушечек Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об угрозах роста никотиновой зависимости среди нового поколения.

В ВОЗ особо подчеркивают, что никотин сам по себе является высокотоксичным веществом, вызывающим сильное привыкание. Он особенно опасен для детей, подростков и молодых людей, чей мозг все еще находится в стадии формирования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459437
Теги:
табак
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  