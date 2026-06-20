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От Одессы до Фрунзе: на Братском кладбище вспомнили легендарных летчиков

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" состоялся митинг-реквием "Кыргызстан - авиационный тыл Победы", посвященный Дню памяти и скорби - 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Организаторами памятного мероприятия выступили поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш", авиабаза ОДКБ "Кант", Министерство обороны Кыргызской Республики и Посольство Российской Федерации в КР. В памятной акции приняли участие дипломаты, руководство Сил воздушной обороны КР, военнослужащие, ветераны, общественные деятели, молодежь, а также родственники и потомки фронтовиков.

Открывая митинг-реквием, организаторы напомнили, что 22 июня 1941 года началась самая трагическая война XX века, оставившая глубокий след в судьбах миллионов людей. О том, какая участь готовилась советским республикам, напомнила советник-посланник Посольства РФ Екатерина Чистова. Она процитировать страшные документы Третьего рейха:

"Меморандум Имперского министерства восточных территорий от 2 апреля 1941 года утверждал, что Средняя Азия населена племенами на ранних стадиях развития, и Германии не составит труда ликвидировать их государственность. А в директиве Гитлера Розенбергу от 23 июня 1942 года было прямо указано: "Если они нам больше не нужны, пусть умирают... Мы будем убивать 3-4 миллиона человек в год". Это был план планомерного уничтожения народов".

Продолжая эту мысль, помощник военного атташе России в Кыргызстане Артем Иорданский подчеркнул, что народы Средней Азии, даже зная о варварских планах врага, насмерть дрались с фашистами на всех фронтах. Он напомнил о подвигах Кубата Джуматаева, бросившегося под танк с гранатами, и Исмаилбека Таранчиева, совершившего воздушный таран, а также о десятках воинских подразделений, сформированных в Киргизской ССР.

"К чести кыргызстанцев, память о дедах и прадедах здесь хранят в каждой семье, в каждом селе обновляются памятники, а праправнукам завещают продолжать поиски пропавших на войне героев", - добавил он.

В ходе мероприятия собравшиеся особо отметили многогранную роль Кыргызстана в годы войны. Республика стала не просто надежным тылом, но и землей спасения: здесь размещались эвакуационные госпитали, детские дома, предприятия и учреждения. Тысячи раненых бойцов после лечения возвращались отсюда в строй, а эвакуированные дети находили в Киргизии новый дом.

Центральной же темой митинга стала история военной авиации, ведь в военные годы республика превратилась в важнейший центр подготовки летных кадров. Ключевую роль в этом сыграла Одесская военная авиационная школа пилотов, эвакуированная во Фрунзе в декабре 1941 года. Её первым начальником был полковник Борис Мительман, похороненный здесь же, на Братском кладбище "Кызыл-Аскер". Под его руководством в тяжелейших условиях создавались аэродромы, казармы и учебные корпуса.

Координатор поискового движения "Наша Победа – Биздин Жеңиш" Светлана Лаптева отметила, что совместная работа России и Кыргызстана по изучению архивов этой школы должна продолжаться, ведь многие страницы ее истории еще требуют изучения. Однако даже известные факты поражают: за годы существования школа подготовила более ста Героев Советского Союза.

В качестве примера преемственности традиций мужества Лаптева привела недавние архивные данные о выпускнике Одесской школы Иване Иванове, который совершил первый воздушный таран в истории Великой Отечественной войны - уже на 25-й минуте после её начала.

"Именно такие традиции самоотверженности привезли в Кыргызстан преподаватели и первые 500 курсантов, прибывшие во Фрунзе. Эти люди стали частью истории нашей республики и общей Великой Победы", - подчеркнула она.

Тему преемственности поколений развил начальник отдела воспитательной работы Сил воздушной обороны ВС КР майор Токтогул Молтоев. Он подтвердил, что именно с прибытием Одесской школы началась история военной авиации Кыргызстана, а заложенная полковником Мительманом система стала прочным фундаментом для ее развития.

"И сегодня в авиацию приходят молодые люди, мечтающие стать военными лётчиками. Для них примером служат подвиги выпускников Одесской школы, а также Героя Советского Союза, уроженца Кыргызстана Исмаилбека Таранчиева и его боевого товарища Алексея Ткачёва. Сохранение памяти о Борисе Мительмане - добрая традиция военных авиаторов Кыргызстана", - отметил майор.

В свою очередь, представитель авиабазы ОДКБ "Кант" старший лейтенант Дмитрий Лемесев напомнил о глобальном значении тех событий, подчеркнув, что Победа Советского Союза над нацизмом позволила многим народам сохранить свою государственность, культуру и право на жизнь.

"Миллионы людей отдали свои жизни ради будущих поколений. Поэтому сохранение исторической памяти о войне и её героях остаётся нашей общей ответственностью", - заключил он.

Примечательно, что история военной авиации Кыргызстана не завершилась в 1945 году. Сегодня традиции фронтовиков продолжают военнослужащие Сил воздушной обороны КР и российской авиабазы ОДКБ "Кант". Особое значение по-прежнему сохраняет подготовка лётчиков в условиях высокогорья, которая по праву считается одной из самых сложных школ авиационного мастерства.

В завершение митинга-реквиема участники почтили память погибших воинов, тружеников тыла и медицинских работников минутой молчания. Под звуки метронома и инструментальную версию песни "Журавли" к памятнику был возложен единый общий венок - символ общей памяти, общей беды и общей Победы.


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URL: https://www.vb.kg/459445
Теги:
ВОВ, митинг, Бишкек, Кыргызстан
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