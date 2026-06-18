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Кыргызстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в промышленной сфере

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Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров в ходе рабочего визита в Узбекистан посетил промышленный кластер TEXNOPARK в Ташкенте, где ознакомился с деятельностью одного из крупнейших индустриальных комплексов страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время визита кыргызской делегации были представлены производственные мощности кластера, объединяющего около 20 современных направлений промышленности. В TEXNOPARK выпускают бытовую технику, промышленное оборудование, строительные материалы, солнечные панели и другую продукцию.

Особое внимание стороны уделили вопросам промышленной кооперации, созданию производственных цепочек, локализации производства, внедрению современных технологий и привлечению инвестиций в промышленный сектор.

В Национальном агентстве отметили, что опыт TEXNOPARK представляет практический интерес для Кыргызстана и может быть использован при реализации аналогичных индустриальных проектов, а также для расширения промышленного потенциала страны.

Посещение промышленного кластера состоялось в рамках рабочей поездки кыргызской делегации в Узбекистан, направленной на изучение передового опыта, развитие деловых контактов и укрепление инвестиционного сотрудничества между двумя государствами.


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URL: https://www.vb.kg/459464
Теги:
Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
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