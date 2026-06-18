Форум "Путешествуй!"-2026: более 510 тыс. участников, свыше 50 стран

С 10 по 14 июня в Москве на ВДНХ прошел VI Международный туристический форум "Путешествуй!". Он успешно объединил деловую повестку, масштабную выставочную экспозицию и насыщенную фестивальную программу, став ключевой площадкой для развития отрасли и знакомства гостей с туристическим потенциалом регионов России и зарубежных стран. Организатором Международного туристического форума "Путешествуй!" выступил Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму города Москвы.

"Сегодня туризм – не просто одна из самых быстрорастущих отраслей экономики, но и инструмент "мягкой силы", способ формирования объективного образа России в мире. Повышать привлекательность нашей страны помогают меры национального проекта "Туризм и гостеприимство", включая создание новых гостиниц и турмаршрутов. Как результат – растут и внутренний, и въездной турпотоки. Ежегодным индикатором заинтересованности наших и иностранных граждан в путешествиях по России выступает и Международный форум "Путешествуй!". В этом году его стенды посетило более 510 тыс. человек, что почти на 80 тыс. больше, чем в прошлом. В деловой программе приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран – для сравнения, в 2025 году – из 30 государств" – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа Форума включала 3 составляющих: "продукт", "инфраструктура", "продвижение", и стала пространством для выработки практических решений по развитию туристической отрасли. Она собрала порядка 5 тысяч участников. В рамках 69 сессий и дискуссий выступили 343 спикера – представители федеральных и региональных органов власти, туроператоров, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Обсуждения затронули ключевые тренды, меры господдержки и новые форматы межрегионального и международного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам создания комфортной среды для туристов, развития транспортной доступности и продвижения национальных туристических маршрутов. На площадке было подписано 107 соглашений. Для участников деловой программы был реализован сервис нетворкинга "Ежедневник", позволивший делегатам и представителям отрасли находить новых партнеров и проводить деловые встречи в рамках Форума. За три дня работы площадки состоялось 285 индивидуальных встреч, а в 8 групповых нетворкинг–сессиях приняли участие 206 представителей бизнеса и государственных организаций из России и зарубежных стран.

"Форум "Путешествуй!" задал вектор динамичного развития всей туристической отрасли, которая демонстрирует стабильный рост по всем ключевым показателям. Это и доля туризма в ВВП страны, и рост числа внутренних туристических поездок и въездного туризма, и другие показатели. Форум наглядно продемонстрировал результаты реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", целью которого является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 миллионов к 2030 году", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации; ответственный секретарь Организационного комитета Международного туристического форума "Путешествуй!" Антон Кобяков.

В выставочной экспозиции были представлены 74 региона России, включая Еврейскую автономную область, впервые участвовавшую с собственным стендом, а также 12 зарубежных государств. Дебютантами международной экспозиции стали Китайская Народная Республика, Таиланд, Шри–Ланка, Беларусь, Никарагуа и Мьянма. Экспозиция знакомила гостей с туристическими маршрутами, культурой и традициями регионов и стран–участников. На стендах работали ярмарки и дегустации локальной продукции – от икры и арбузов до абхазских сыров и тайских сладостей, а также проходили мастер–классы по народным промыслам, включая роспись фарфора, изготовление игрушек и украшений.

Фестивальная программа Форума стала пространством путешествий, открытий и новых впечатлений для гостей всех возрастов. За пять дней площадку посетили более 510 тысяч человек. В 2026 году Форум "Путешествуй!" впервые вошел в программу проекта "Лето в Москве", став одной из его самых масштабных туристических площадок. Для посетителей было подготовлено 1854 мероприятий и активностей: концерты и выступления на Главной сцене, где также состоялось торжественное открытие "Фестиваля Воздушных змеев", лекции и встречи в Большом лектории, мастер–классы в Ретрит–зоне. Для гостей Форума также работал экскурсионный контур от представителей сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы" программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". За пять дней было проведено 152 экскурсии, участниками которых стали 2 513 человек. В программу вошли 131 обзорная экскурсия по площадке Форума, которые посетили 2 334 гостя, а также специальные маршруты для официальных и международных делегаций.

"Туризм - одна из самых перспективных отраслей российской экономики с мощным мультипликативным эффектом. Эта индустрия вовлекает смежные сектора: транспорт, общественное питание, сферу услуг и локальное производство, что делает её одним из наиболее привлекательных направлений для вложения капитала. Осознавая этот потенциал, государство максимально поддерживает отрасль, создавая благоприятные условия как для туристов, так и для бизнеса. Национальный проект "Туризм и гостеприимство" направлен на развитие качественной городской среды, навигации и логистической связности, а также на расширение разнообразного турпродукта в России. Ответом на растущий спрос становятся федеральные меры поддержки, включающие развитие инфраструктуры и принятие необходимых регуляторных решений. Подтверждением этого тренда стал Международный туристический форум "Путешествуй!" – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Спортивная составляющая впервые была масштабно интегрирована в программу Форума. Около 2500 тысяч человек приняли участие в фиджитал-заездах на стенде международной многодневной велогонки "Золото Ладоги", которая прошла с 25 по 31 мая по дорогам Республики Карелия, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В работе стенда приняли участие призёры Олимпийских игр, амбассадоры "Золота Ладоги" лыжник Александр Панжинский и велогонщица Анастасия Войнова. Более 1000 человек приняли участие в забегах на 5 и 10 км по территории ВДНХ, организованном Всероссийской федерацией легкой атлетики при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс. Интересные спортивные активности посетителям выставки были предложены на стендах Федерации настольного тенниса России, Федерации спортивного туризма России и Ассоциации гольфа России.

Важной частью фестивальной программы стал Мобильный путеводитель – цифровой сервис Форума, который помогал гостям ориентироваться на площадке, находить интересующие стенды и мероприятия, изучать программу и специальные предложения участников, им воспользовались 25 тысяч человек.