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Саудовская Аравия помогает Кыргызстану строить "Карантинную зону" для скота

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Кыргызстан делает стратегический шаг к масштабному расширению экспорта мяса и живого скота на зарубежные рынки. Главным инструментом обеспечения биологической безопасности станет современный индустриально-логистический центр "Карантинная зона". Ход реализации этого амбициозного проекта, финансируемого в рамках Грантового соглашения с Королевством Саудовская Аравия, стал ключевой темой переговоров в Бишкеке.

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялась встреча Первого заместителя министра Илича Марсбек уулу с делегацией Саудовского фонда развития. Стороны детально обсудили этапы строительства и технического оснащения будущего центра, где животные будут проходить строгую проверку перед отправкой на экспорт.

Создание высокотехнологичной карантинной зоны позволит кардинально снизить эпизоотические риски и поднять отечественный ветеринарный контроль до жестких международных стандартов. Кыргызская сторона выразила глубокую признательность Саудовскому фонду развития за стратегическую поддержку, подчеркнув, что данный объект станет мощным драйвером для всей животноводческой отрасли республики. По итогам переговоров партнеры подтвердили полную готовность ускорить реализацию проекта и укрепить двустороннее сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/459475
Теги:
Минсельхоз, Саудовская Аравия, Кыргызстан, животные
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