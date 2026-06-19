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Канада уничтожила Катар со счетом 6:0 и вышла в лидеры группы

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Канады одержала свою первую победу на домашнем чемпионате мира по футболу, разгромив Катар со счетом 6:0 во втором туре группового этапа.

Матч в Ванкувере прошел при полном преимуществе хозяев поля. Уже в первом тайме канадцы забили три безответных мяча, а ситуация для Катара осложнилась удалением Хомама Аль-Амина на 33-й минуте.

Счет на 16-й минуте открыл Кайл Ларин, после чего инициативу перехватил нападающий Джонатан Дэвид. Форвард отличился на 29-й и 45+3-й минутах, оформив дубль еще до перерыва.

Во втором тайме Катар остался вдевятером после удаления Ассима Мадибо на 53-й минуте. Получив численное преимущество в два игрока, канадцы продолжили атаковать и забили еще три мяча. Натан Салиба довел счет до 4:0, затем один из защитников гостей отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Дэвид оформил хет-трик и установил окончательный результат - 6:0.

Благодаря этой убедительной победе Канада набрала четыре очка и поднялась на первое место в группе B. Главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, который записал на свой счет три гола и стал первым канадским футболистом, оформившим хет-трик на чемпионате мира.

Для сборной Катара это поражение стало крупнейшим в истории её выступлений на чемпионатах мира. С одним набранным очком команда сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф и теперь готовится к решающему матчу против Боснии и Герцеговины.


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URL: https://www.vb.kg/459477
Теги:
футбол, чемпионат мира
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