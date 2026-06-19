Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026

Мексика стала первой сборной, обеспечившей себе выход в стадию 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команда одержала вторую победу на турнире, обыграв Южную Корею со счётом 1:0 благодаря голу Луиса Ромо на 50-й минуте.

Сборная Канады в матче группового этапа в Ванкувере разгромила Катар - 6:0. Однако крупная победа была омрачена серьёзной травмой полузащитника Исмаэля Коне. Игрок получил повреждение после столкновения с Ассимом Мадибо, из-за которого катарский футболист был удалён с поля. По предварительным данным, Коне может пропустить оставшуюся часть турнира.

В других матчах игрового дня Чехия сыграла вничью с ЮАР - 1:1, а в параллельной встрече группы B Швейцария уверенно победила Боснию и Герцеговину со счётом 4:1.

Ранее сборная Англии начала турнир с победы над Хорватией - 4:2. Дубль оформил Харри Кейн, также отличились Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд, который забил четвертый мяч англичан через 14 минут после выхода на замену.

Чемпионат мира продолжается на стадионах США, Канады и Мексики. Далее команды продолжат борьбу за выход в плей-офф.