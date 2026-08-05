Как нарынские аграрии меняют подход к сельскому хозяйству

Сельское хозяйство регионов Кыргызстана постепенно отходит от традиционной модели сырьевого производства. В Нарынской области местные агрокооперативы делают ставку на полный цикл - от применения современных технологий орошения и выращивания культур до глубокой переработки, создания собственных торговых марок и выхода на зарубежные рынки.

Как показывает практика Нарынского района, эффективным инструментом модернизации села становится государственная поддержка в сочетании с кооперацией фермеров. Накануне представители местного управления аграрного развития инспектировали работу двух хозяйств - "Нур" и "ЖБУ", чтобы оценить первые результаты внедрения новых подходов.

От зерна до экспорта печенья

Кооператив "Нур" (айылный аймак Учкун) продемонстрировал, как сельхозпредприятие может превратиться в полноценный бизнес с высокой добавленной стоимостью. Постановлением Кабинета Министров КР хозяйству было выделено 70 гектаров земли. Дополнительно Нарынская районная госадминистрация передала кооперативу в аренду участок площадью 80 гектаров, оснащенный современной дождевальной системой орошения.

Однако главным шагом стало решение не ограничиваться продажей выращенного урожая. В "Нуре" наладили собственное перерабатывающее производство и запустили кондитерский бренд "Таш-Рабат". Выпускаемое печенье сегодня поставляется не только на внутренний рынок Кыргызстана, но и отправляется на экспорт, оставляя основную прибыль внутри региона.

Акцент на семеноводство и "органическое" земледелие

Второй пример успешной трансформации - кооператив "ЖБУ" в айылном аймаке Эмгек-Талаа. Получив от государства в аренду 55 гектаров земли, хозяйство отвело 17 из них под выращивание элитных семян картофеля первой репродукции (сорт "Аталык"), обеспечивая качественным посадочным материалом других аграриев.

Параллельно кооператив развивает перспективное для сурового климата Нарына органическое направление. Здесь успешно выращивают капусту, а также закладывают плантации клубники и облепихи.

Полноценная цепочка вместо продажи сырья

Долгое время главной проблемой отечественных фермеров оставалась низкая маржинальность: даже высокий урожай не гарантировал достойного дохода из-за отсутствия сбыта и переработки. Модель, которую сегодня внедряют в Нарыне, перекликается с мировой практикой, где устойчивый агросектор строится по цепочке: "земля - технологии - производство - переработка - бренд - рынок".

Объединение в кооперативы позволяет мелким хозяйствам привлекать инвестиции, внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать себестоимость и создавать постоянные рабочие места на селе.

Впереди у аграриев региона - создание современной инфраструктуры хранения, улучшение упаковки и расширение экспортных каналов. Опыт Нарынской области подтверждает: при системной господдержке и готовности самих фермеров к инновациям сельское хозяйство республики способно стать высокотехнологичным и прибыльным бизнесом.