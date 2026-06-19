Кыргызстан рассматривает возможность импорта мяса из Монголии

Кыргызстан и Монголия обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, включая возможные поставки мясной продукции на кыргызский рынок. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Вопросы двустороннего взаимодействия были рассмотрены в ходе видеоконференции с участием заместителя министра экономики и коммерции Кыргызстана Султана Ахматова и государственного секретаря Министерства экономики и развития Монголии Идэшийн Батхуу.

Стороны обсудили меры по увеличению объемов взаимной торговли, развитию экспортного потенциала и созданию благоприятных условий для бизнеса.

Отдельное внимание было уделено возможным поставкам мясной продукции из Монголии. Участники встречи рассмотрели вопросы соблюдения ветеринарно-санитарных требований и соответствия продукции установленным стандартам.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических связей и договорились продолжить диалог по реализации совместных инициатив.