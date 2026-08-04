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Гемодиализ после смерти пациентов. Генпрокуратура возбудила уголовное дело

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Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по фактам нарушений при оказании услуг бюджетного программного гемодиализа. По данным надзорного органа, государству причинен ущерб на сумму 226 млн 967 тыс. сомов.

Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело возбуждено в отношении ряда должностных лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями 336 ("Коррупция") и 348 ("Халатность") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства при оказании услуг бюджетного программного гемодиализа. В частности, установлены факты внесения недостоверных сведений в медицинскую документацию и автоматизированную информационную систему "Гемодиализ".

По данным Генпрокуратуры, в отдельных случаях процедуры оформлялись пациентам уже после их смерти, а также гражданам, находившимся за пределами Кыргызстана. Кроме того, выявлены случаи регистрации технически невозможного проведения нескольких сеансов гемодиализа одновременно на одном аппарате "искусственная почка", а также оказания услуг отдельными частными медицинскими организациями сверх мощности, предусмотренной лицензиями.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/460645
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, Кыргызстан, здоровье
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