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Туристическая милиция Иссык-Куля перешла на усиленный режим работы

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Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области перешли на усиленный режим несения службы в связи с началом туристического сезона.

Как сообщили в УВД региона, патрулирование организовано на основных туристических объектах, включая пляжи, зоны отдыха, культурные достопримечательности и горные маршруты.

Для местных жителей и иностранных туристов действует круглосуточная горячая линия туристической милиции. Обратиться за помощью или получить необходимую информацию можно по номеру +996 705 009 102, в том числе через WhatsApp. Консультации предоставляются на кыргызском, русском, английском и турецком языках.

Для обеспечения безопасности отдыхающих задействованы пешие, автомобильные, конные и водные патрули. Сотрудники также несут службу на квадроциклах, лодках и гидроциклах, что позволяет контролировать как прибрежные зоны, так и труднодоступные участки в горной местности.

В УВД отметили, что особое внимание уделяется работе с иностранными туристами. В состав подразделений входят сотрудники, владеющие иностранными языками, что позволяет оперативно оказывать помощь зарубежным гостям.


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URL: https://www.vb.kg/459489
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