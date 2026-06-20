Капсулу корабля "Шэньчжоу-18" доставили на выставку в Кашгар

Возвращаемый аппарат китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-18" сменил прописку. Космическую капсулу доставили из Пекина в Кашгар, где она займет место главного экспоната в строящемся аэрокосмическом павильоне.

Новая выставочная площадка площадью около 16 тысяч квадратных метров станет частью масштабного научно-просветительского и культурного комплекса. Выбор локации не случаен: Кашгар играет стратегическую роль в Экономическом поясе Шёлкового пути и выступает ключевыми "воротами" Китая на западном направлении. Организаторы рассчитывают, что появление здесь уникального объекта вызовет большой интерес у жителей южной части Синьцзяна, прежде всего у молодежи, и поможет популяризации науки.

Историческая миссия "Шэньчжоу-18" началась в 2024 году с запуска на космодроме Цзюцюань. За 192 дня пребывания на околоземной орбите тайконавты дважды выходили в открытый космос и провели порядка ста сложнейших научных тестов, некоторые из которых стали первыми в истории национальной космической программы.

Кашгарская экспозиция станет уникальной для КНР: это всего лишь второй случай в истории страны, когда оригинальный спускаемый аппарат пилотируемой миссии передают для постоянного публичного показа. В дополнение к постоянной выставке на базе комплекса планируют развернуть серию тематических экспозиций о развитии китайской ракетно-космической отрасли.