Марат Иманкулов: Мир без терроризма - это скорее утопия

Глобальная политика давно превратила международные террористические и экстремистские группировки в свой рабочий инструмент. Именно поэтому построение мира, полностью свободного от этих деструктивных явлений, выглядит сегодня скорее утопической идеей, нежели выполнимой задачей. Такую точку зрения в ходе экспертного обсуждения озвучил секретарь Совета безопасности, советник Президента КР Марат Иманкулов.

Круглый стол на тему "Мир без терроризма, экстремизма и сепаратизма: роль ШОС и стран ЦА в глобальной системе безопасности" был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

По мнению спикера, если текущие глобальные тренды сохранятся, ликвидировать радикальные угрозы в ближайшие годы не удастся.

- Международные террористические и экстремистские организации являются инструментарием глобальной политики, используемой для ведения гибридных войн по всему миру. Это уже давно известно, - пояснил Иманкулов. - Давайте вспомним самые известные международные террористические группировки. Например, Аль-Каида во главе с Бен Ладеном создавалась спецслужбами западных стран для противодействия СССР, когда Советский Союз ввел ограниченные войска в Афганистан. Сейчас это уже не скрывается. Некоторые даже гордятся, что они создали такую организацию, и что у них на связи был сам Бен Ладен, но когда он стал не нужен, американские спецслужбы "поймали" его в Пакистане, и как они сами заявляют, "выбросили его останки в океан".

ИГИЛ появился, когда определенные силы решили "распотрошить" Ближний Восток. Эта структура имеет колоссальную финансовую, политическую, организационную и другую поддержку со стороны спецслужб западных государств. Ни одна международная организация, включая ИГИЛ, без этой поддержки не смогла бы просуществовать даже несколько месяцев.

В качестве наглядного примера советник главы государства привел события в Сирийской Арабской Республике. На пике гражданского противостояния в эту страну хлынул поток из более чем ста тысяч наемников со всей планеты. Боевики имели передовую экипировку, современное вооружение, стабильное снабжение и высокое денежное довольствие - материальный фактор для многих из них стал решающим при вербовке.

- У некоторых государств национальная армия меньше, потому что они не могут себе позволить содержать такое количество военнослужащих. Эти организации финансируются для того, чтобы некоторые государства решали свои глобальные задачи в той или иной стране или регионе мира. Мы знаем, что сейчас эта волна идет на запад – на территорию Украины, где Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Есть данные, что на украинской стороне воюют боевики из многочисленных международных террористических группировок, как правило, это наемники, финансируемые теми странами, которые в данном конфликте поддерживают киевский режим.

Еще одно направление – Афганистан, куда сейчас активно стекаются из Сирии десятки тысяч членов террористических группировок ИГИЛ, ИДУ и т.д. Талибан, являясь официальной властью, не может прекратить данный процесс. На афганской территории продолжают функционировать многочисленные лагеря подготовки боевиков, которые опять же финансируются западными спецслужбами, - поделился информацией Иманкулов.

Идея искоренения радикализма, как считает спикер, реализуема лишь при фундаментальной трансформации всей системы мироустройства, пересмотре архитектуры международной безопасности и принуждении абсолютно всех игроков к соблюдению международного права. На практике это едва ли осуществимо.

- На данный момент мы видим, что некоторые государства не просто игнорируют, но и разрушают сами основы системы международного права, т.е. сейчас идет новая волна передела мира. Все войны и конфликты в разных регионах мира связаны именно с процессом формирования нового миропорядка и борьбой за мировые ресурсы.

Теоритически, если все страны будут соблюдать международные правила безопасности и мира, с терроризмом можно покончить за неделю. Но для этого необходима политическая воля. К сожалению, я не вижу такой воли у нынешних руководителей отдельных стран мира. Они говорят одно, а делают совсем другое. Соответственно, деятельность террористических и экстремистских группировок, которая тесно связана с глобальными процессами по трансформации мирового устройства, будет только усиливаться, и мы – Центральноазиатский регион – находимся в гуще событий.

Нам пока не известно, как завершатся события на Украине. Мы не знаем, что будет происходить в Иране и на Ближнем Востоке, чем закончатся эти события. Мы можем только предполагать и выдвигать свои версии, но на самом деле многие моменты уже давно предопределены глобальными структурами на уровне четких пошаговых планов и стратегий, которые сейчас реализуются.

В 1968 году в СССР для встречи с членами политбюро ЦК КПСС приехал Дэвид Рокфеллер. Его целью было обсуждение вопросов, касающихся ядерного оружия, мировой стабильности и торгово-экономического сотрудничества. Члены политбюро заявили, что США и СССР не смогут договориться, т.к. американский президент называет трудовой пролетариат мировым злом. На что иностранный визитер ответил: "Если мы договоримся, президент США сменит риторику. Мы понимаем, что такое диктатура пролетариата, а вы должны понимать, как устроен капитализм". В итоге эта встреча ни к чему не привела, и когда Д. Рокфеллер вернулся в Америку, он провел совещание со своими единомышленниками, где и было принято решение уничтожить Советский союз. Т.е. plan по развалу СССР начал реализовываться еще с 60-х годов, и в итоге достиг своей цели. Я это рассказываю, как историческую аналогию.

Те или иные геополитические процессы – это четко спланированный сценарий. Терроризм и экстремизм – это тоже часть стратегии, тогда как мировые религии никакого отношения к этим явлениям не имеют. Просто определенные геополитические игроки поняли, что их можно использовать в своих целях. Сейчас мы видим, как это работает. Созданные ими же группировки боевиков, ввиду широкого распространения и популярности того же мусульманства, используют Ислам как ширму для своей деструктивной деятельности. На самом деле понятие "исламский терроризм" оскорбительно для верующих. Ислам – это не радикальная религия, она не построена на террористических или экстремистских принципах. Эти черты ей искусственно пытаются придать те, кто использует религию, как оружие для решения своих геополитических задач, в том числе осуществляя гнусные теракты, маскируя их под религиозные процессы.

Я это говорю к тому, что мы должны со всем этим считаться, потому что это долгоиграющий фактор. Нельзя опускать руки. Для этого существуют национальные и межгосударственные структуры, которые нужно усиливать.

На мой взгляд, эффективными в этом плане могут стать такие региональные организации, как ШОС, ОДКБ, СНГ, где есть свои антитеррористические структуры. Нужно усиливать совместную работу, как по борьбе с тремя силами зла – терроризмом, экстремизму и сепаратизмом, так и по противодействию распространению радикальных идей, которые не имеют прямого отношения к Исламу, а лишь маскируются по него. Только так мы сможем дать отпор глобалистам, не позволяя им совершать многие гнусные вещи.

Сейчас обстановка такова – если определенные внешние силы решат дестабилизировать ситуацию, например, в Кыргызстане или в другой стране ЦА, то они это сделают руками подготовленных экипированных боевиков. И такие попытки уже имели место в Казахстане, когда под предлогом общественного и социального недовольства подняло голову террористическое подполье. По аналогичной схеме разворачивались события в Сирии. Это отработанный сценарий, и мы должны быть готовы предотвращать такое развитие событий.

В рамках ОДКБ, СНГ и ШОС есть единый список запрещенных террористических и экстремистских организаций, который проходит ратификацию через судебные структуры в каждой из стран-участниц данных объединений. Соответственно, организации из этого списка считаются незаконными на их территории. Исключение составляет структура Таблиги Джаамат. В нашей стране суд не признал ее террористической и экстремистской организацией, т.е. ее деятельность у нас считается законной, - отметил советник президента.

Комментируя перспективы пролонгации соглашения по российской авиабазе в Канте, Иманкулов назвал объект ключевым элементом всей воздушной архитектуры коллективной безопасности.

- Эта база должна находиться здесь. Если встанет вопрос о продлении договора, касающегося ее нахождения в Кыргызстане, я не сомневаюсь, что наше руководство его продлит, это необходимо для нашей безопасности. Это фактор стабильности, учитывая возможности военной авиации, которые дает нам данная структура.

Вопросы безопасности, как и вопросы межгосударственных взаимоотношений с теми или иными партнерами должны решаться, прежде всего, специалистами и экспертами, а также политиками, но никак не толпой и митингами. Как показывают различные исследования и практический опыт, более 90% населения ничего не смыслят не только в вопросах безопасности, но и в вопросах исторической правды, международных отношений и т.д. И это беда нашей современности.

Эти пробелы мы пытаемся устранить в рамках доктрины нашей национальной идеологии "Национальный дух и мировые высоты", которую мы продвигаем на встречах с населением, с молодежью, где стараемся дать максимальную информацию по многим вопросам, в том числе, касающимся религии, безопасности, важности сохранения исторической правды и многого другого.

В этой связи я бы хотел подчеркнуть значимость проекта "Уроки Памяти", который мы начали проводить совместно с ЦЭИ "Ой Ордо" в год празднования 80-летия Великой Победы и проводим до сих пор. Важно рассказывать молодежи не только об исторических фактах, но и о том, какие уроки они несут для современности, - резюмировал Иманкулов.

С детальным анализом численности и географического охвата ключевых деструктивных формирований, действующих в современном мире, выступил кандидат философских наук, экс-первый заместитель министра обороны КР Мурат Бейшенов.

- На сегодняшний день крупнейшими террористическими организациями являются Аль-Каида и аффилированные с ней структуры – до 25 тысяч боевиков по всему миру, пакистанские талибы "Техрик-е Талибан Пакистан" – около 30 тысяч человек, Исламское государство (ИГИЛ) – пять тысяч штыков. Дальше идут Исламское движение Узбекистана и Исламское движение Восточного Туркестана – примерно по тысяче боевиков в каждой. Движение Таблиги Джаамат, которое не является запрещенной в Кыргызстане организацией, насчитывает свыше 25 тысяч человек. Численность военизированных формирований йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) оценивается от 20 до 200 тысяч боевиков. Они сейчас очень активны, стремятся расширить свое влияние не только в Африке, но и в Центральной Азии, - привел данные аналитик.

Эксперт особо выделил тот факт, что практически весь этот террористический интернационал на сегодняшний день сконцентрирован на афганской территории.

- Талибы сейчас пытаются обустроить государство, экономику поднять, но у них это не очень хорошо получается, соответственно у них нет ресурсов активно бороться с Фронтом свободы Афганистана и другими группировками на своей территории.

Для Центральной Азии это значит усиление террористических угроз. Только в северных афганских провинциях – на границе с Таджикистаном, по разным оценкам, сосредоточено 10-20 тысяч боевиков. Точной цифры никто не знает, потому что эти группировки очень мобильные.

В мае президент Узбекистана был в Китае, где очень серьезно поднял вопрос укрепления границ. Обсуждался вопрос совместных учений. С Таджикистаном по инициативе Душанбе Китай ведет переговоры отдельно. У Рахмона на фоне транзита власти и с учетом того, что 60% таджикских границ не охраняются, свои задачи в плане решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Тем более, что доля таджиков в террористическом интернационале очень высока. В этих группировках представлены все страны нашего региона, но таджикских граждан больше всего.

Т.е. ситуация складывается очень непростая, требующая постоянного анализа и принятия мер. Тем более, что сегодня террористы – это не малограмотные бородачи, какими мы их считаем. В большинстве своем это очень грамотные и образованные люди, а это дополнительная опасность. Их механизмы вербовки работают практически круглосуточно изо дня в день. И это тоже серьезный вызов для нас. И с этим надо работать.

Афганистан пытается, но у них то землетрясение, то засуха. Строительство канала Куштепа остановилось, т.к. закончилось финансирование, т.е. там множество социально-экономических проблем. Узбекистан активно пытается помочь талибам в их решении, Казахстан и Кыргызстан принимают какое-то гуманитарное участие. Сейчас и Россия подключилась. Более того Москва заключила с талибами соглашение по военно-техническому сотрудничеству. Сейчас представители Талибана присутствуют на СВО – они не воюют, а просто изучают российский опыт, - отметил Бейшенов.

В качестве практического ответа на существующие вызовы экс-замглавы оборонного ведомства озвучил комплекс конкретных инициатив по блокированию экстремистских идеологий и сближению подходов региональных союзов.

- Во-первых, учитывая, что Кыргызстан избран в непостоянные члены Совета безопасности – это большое событие для нашей страны, нужно поднимать вопросы безопасности на уровне ООН. Вода, экология, борьба с бедностью, проблематика стран, которые не имеют выхода к морю – это важные вопросы, но я считаю, как страна, расположенная вблизи Афганистана, который по-прежнему представляет угрозу, мы не должны упускать из виду и вопросы терроризма.

Я предлагаю создать в Бишкеке стратегический Центр анализа и прогнозирования ШОС по вопросам безопасности. У нас мощное экспертное сообщество, которому общественность доверяет больше, чем государственным институтам. Запустить свое издание, свое радио круглосуточного вещания – это не потребует больших средств, но позволит нам конкурировать в информационном пространстве с вербовщиками, которые работают в режиме 24 на 7. Это будет значительным шагом в противодействии трем силам зла.

Кроме того, необходимо синхронизировать в рамках ОДКБ и ШОС списки террористических организаций. Сегодня получается, что в Казахстане, в России, в Кыргызстане и так далее разные списки запрещенных организаций. Я думаю, это очень важный момент.

Теперь, что касается непосредственно Кыргызстана. Нам нужна новая стратегия по борьбе с терроризмом, которая будет учитывать нынешние реалии. Наша прежняя концепция национальной безопасности, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире, уже устарела. Поэтому нужно оперативно подготовить новый документ, который будет соответствовать современным реалиям. Кроме того, необходимо провести ревизию всей законодательной базы, проанализировать и обновить документы, касающиеся противодействия всем проявлениям терроризма и экстремизма, - подчеркнул специалист.

Идею о глубоком аудите и модернизации отечественной нормативно-правовой базы для упреждения трансграничных рисков поддержала депутат Жогорку Кенеша КР Гуля Кожокулова.

- Я согласна, что нам на самом деле необходимо полностью проанализировать наше законодательство. И прошлый созыв парламента, и нынешний работает над укреплением позиций наших силовиков и полномочий спецслужб, мы вносим изменения и дополнения в части обеспечения различных видов безопасности, контрразведки и т.д.

Нам надо выстроить систему, которая отвечала бы современным реалиям времени. Гибридные войны - это уже не просто слова, это reality, которая не пройдет мимо нас.

У нас – и это надо признать, очень много спящих ячеек, которые состоят не только из малообразованных граждан. Многие из них – это люди с высшим образованием, разносторонним мировоззрением, где-то даже – одиозные личности. При этом у них есть огромный потенциал, как финансовый, так и интеллектуальный. Признавая это, мы должны работать на таком же и даже более высоком уровне, - констатировала парламентарий.

Депутат также напомнила, что в республике исторически сложилась крайне пестрая картина религиозных течений из-за длительного отсутствия жесткого государственного надзора за деятельностью многочисленных внешних фондов и миссий.

- Я не говорю, что государство должно ущемлять права граждан или их религиозные чувства, но оно обязано предупреждать деструктивные проявления, угрожающие суверенитету и безопасности страны. И делать это не обязательно только силовыми методами, это достижимо через идеологию, через работу с населением. Т.е. спецслужбы, государственные структуры, духовенство и общественность должна объединять усилия и совместно работать в этом направлении.

Я бы также хотела обратить внимание, что одним из ключевых вызовов сегодня становятся киберугрозы, в том числе, ИИ, даркнет, криптовалюты и т.д. Сегодня и вербовка граждан, и финансирование терроризма практически полностью ушли в цифровое пространство, где мы пока, к сожалению, не очень сильны. Мы вообще в основном занимаемся теорией – анализом, мониторингом и комментариями. Нам нужно переходить к практическим мерам, к более активным действиям, чтобы как минимум не отставать от наших противников, которые продвигают свои радикальные идеи на всех доступных площадках практически круглосуточно.

Важно обращать внимание на внутренние общественные процессы, касающиеся не только социально-экономических или бытовых проблем. Здесь важно еще и понимание человеческой психологии, которое позволит продвигать идеологию. Почему в советское время проводились парады 7 ноября, 1 мая, в День Победы? Потому что весна и осень – это периоды повышенной психологической активности у многих людей, которая требует выплеска эмоций. Парады решали не только эту проблему, но и способствовали укреплению идеологических установок в общественном сознании через массовую атмосферу единства, солидарности, радости и т.д.

Народ надо занимать – создавать не только рабочие места, потому что труд хоть и облагораживает человека, но досуг – спорт, культура, искусство, общение и т.д. расширяют его кругозор, а также оказывают позитивное влияние на его мировоззрение, самоидентификацию, межличностные коммуникации и многое другое. Важно воспитывать и медиа грамотность, - поделилась мнением Кожокулова.

Особую тревогу у законодателя вызывает стремительное распространение современных синтетических наркотиков, в торговлю и потребление которых криминальные структуры активно втягивают несовершеннолетних.

- Не исключено, что эти дети, попавшие под влияние наркодельцов, со временем пополнят ряды террористов. Даже разовое употребление синтетических наркотиков приводит к привыканию и зависимости. Это очень серьезная проблема, которую нужно решать в первоочередном порядке, поскольку от этого зависит будущее нашей страны.

Я еще раз подчеркну, что безопасность должна быть неделимой. И это должно стоять во главе угла ШОС и всех других организаций, в которых Кыргызстан принимает активное участие. Мы не должны никому позволять раскачивать и рушить наш хрупкий мир, - заявила депутат.

Директор ЦЭИ "Ой Ордо", политический аналитик Игорь Шестаков напомнил, что проблематика эффективного противодействия экстремистским сетям детально рассматривалась на недавнем Форуме аналитических центров ШОС в Бишкеке, организованном Национальным институтом стратегических исследований при Президенте КР. Экспертная площадка "Ой Ордо" посчитала важным продолжить экспертный разбор темы, но уже сфокусировавшись на национальных приоритетах Кыргызстана.

Шестаков подчеркнул, что со времен Баткенских событий 1999–2000 годов, когда республика столкнулась с интервенцией боевиков Исламского движения Узбекистана и потеряла более 50 военнослужащих, природа радикализма претерпела колоссальные изменения. Современный экстремист - это зачастую высокотехнологичный и образованный специалист, что требует симметричного ответа со стороны экспертного и научного сообществ.

- Безусловно, эти вопросы требуют единого правового подхода, включая государственный контроль за источниками зарубежного финансирования религиозных групп.

События 2011 года на Ближнем востоке продемонстрировали, что начинавшееся под лозунгами социальной справедливости и поддержке администрации Барака Обамы "Арабская весна", в итоге стала "модерироваться" радикальными группировками, которые превратили социально и экономически стабильную Ливию фактически в "государство-призрак", миллионы ливийцев были вынуждены бежать из страны от политического хаоса. В этой связи важно, что в рамках ШОС были выработаны подходы по противодействия подобным "радикальным революциям", - заключил руководитель центра.