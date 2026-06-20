Мэрия Канта заплатит штраф за пожар на городской свалке

Мэрия города Кант оштрафована на 23 тысячи сомов после возгорания на городской свалке, о котором сообщили интернет-издания 18 июня. Решение принято по итогам проверки, проведенной инспекторами Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, поводом для проверки стали публикации о пожаре на городской свалке, который создавал потенциальную угрозу для жителей близлежащих районов и окружающей среды.

После появления информации в СМИ специалисты ведомства провели выездную проверку объекта и дали оценку соблюдению экологических требований.

По итогам проверки в отношении мэрии города Кант составлен протокол о правонарушении. В соответствии с Кодексом о правонарушениях на муниципалитет наложен штраф в размере 23 000 сомов.