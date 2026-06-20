Кыргызстан заинтересован в турецком опыте электронного судопроизводства

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев провел в Астане двустороннюю встречу с председателем Кассационного суда Турецкой Республики Омером Керкезом. Переговоры состоялись в рамках Второй конференции высших судов государств-членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между судебными системами Кыргызстана и Турции, вопросы цифровизации правосудия, подготовки судейских кадров и взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.

Открывая встречу, Медербек Сатыев подчеркнул особый характер кыргызско-турецких отношений, напомнив, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Кыргызстана. По его словам, страны связывают общие исторические корни, культурная и языковая близость, а также многолетнее стратегическое партнерство.

Одной из ключевых тем переговоров стала цифровая трансформация судебной системы. Глава Верховного суда отметил, что турецкая Национальная судебная информационная система является одним из наиболее успешных примеров цифровизации правосудия в тюркском мире. Кыргызстан проявляет интерес к турецкому опыту в сфере электронного судопроизводства, автоматизации судебных процессов, кибербезопасности и развития цифровых сервисов для граждан.

В свою очередь кыргызская сторона рассказала о проводимой модернизации судебной системы, включая развитие портала "Цифровое правосудие", внедрение электронного документооборота, видеоконференцсвязи и других цифровых решений.

Отдельное внимание участники встречи уделили подготовке судейских кадров. Медербек Сатыев выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между Высшей школой правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики и профильными образовательными учреждениями Турции. Речь идет о совместных программах обучения, стажировках и обмене профессиональным опытом.

Также обсуждалось развитие института медиации и альтернативных способов разрешения споров. Кыргызская сторона выразила интерес к изучению турецкого опыта досудебного урегулирования конфликтов, который способствует снижению нагрузки на суды и повышению доступности правосудия.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, обмену опытом и реализации совместных инициатив, направленных на совершенствование судебной деятельности, укрепление верховенства права и развитие правового взаимодействия между тюркскими государствами.

Во встрече также приняли участие судьи Верховного суда Кыргызской Республики Маргарита Мельникова и Инара Гилязетдинова, советник председателя Верховного суда Руслан Мырзалимов, заведующий отделом по связям с общественностью, СМИ и международным отношениям Савитахун Исаков, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Кудайберген Базарбаев.