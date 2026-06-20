Кыргызстан и Азербайджан намерены развивать сотрудничество в судебной сфере

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев провел в Астане двустороннюю встречу с председателем Верховного суда Азербайджанской Республики Инамом Керимовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества и обсудили возможность подписания меморандума о взаимодействии между высшими судебными органами двух стран.

Встреча состоялась в рамках Второй конференции высших судов государств-членов Организации тюркских государств.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества между судебными системами Кыргызстана и Азербайджана, вопросы цифровой трансформации правосудия, обмена судебной практикой, подготовки судейских кадров и укрепления взаимодействия в рамках ОТГ.

Медербек Сатыев отметил высокий уровень кыргызско-азербайджанских отношений, основанных на стратегическом партнерстве, союзничестве и общих историко-культурных связях. Он подчеркнул, что Верховный суд Кыргызстана заинтересован в расширении практического взаимодействия с азербайджанскими коллегами.

В ходе переговоров глава Верховного суда Кыргызстана высоко оценил достижения Азербайджана в модернизации судебной системы, развитии цифрового правосудия и внедрении современных механизмов судебного администрирования, отметив, что этот опыт представляет значительный интерес для стран тюркского мира.

Одним из ключевых итогов встречи стало предложение кыргызской стороны придать сотрудничеству более системный характер путем заключения меморандума между Верховными судами двух государств. По мнению участников встречи, такой документ позволит создать устойчивые механизмы взаимодействия в вопросах обмена судебной практикой, внедрения цифровых технологий, повышения квалификации судей и сотрудников аппаратов судов, а также проведения совместных научно-практических мероприятий.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к реализации совместных инициатив, направленных на совершенствование судебной деятельности, укрепление верховенства права и дальнейшее развитие кыргызско-азербайджанского сотрудничества.