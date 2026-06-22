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Родные бойца Дуйшенкула Султаналиева вышли на связь с поисковиками

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- Светлана Лаптева
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История поиска близких красноармейца Дуйшенкула Султаналиева, останки которого обнаружили во время раскопок на Кавказе, получила продолжение. После публикаций в СМИ, обращений активистов и содействия журналистов удалось выйти на связь с его семьей.

Как стало известно VB.KG, представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш" проведут дополнительную встречу с родственниками для верификации имеющихся сведений. По предварительной информации, у погибшего бойца до сих пор жива сестра. Если родство окончательно подтвердится, семье предстоит принять непростое решение: вернуть останки солдата на родину или оставить их для захоронения в земле, где он принял свой последний бой в годы Великой Отечественной войны.

Одним из ключевых подтверждений стали семейные воспоминания. Двоюродный внук красноармейца рассказал, что до войны Дуйшенкул учился на медика. Эта деталь полностью совпадает с архивными документами, согласно которым солдат служил в медико-санитарном батальоне.

Напомним, что розыск семьи Дуйшенкула Султаналиева, 1922 года рождения, кыргызстанские поисковики начали после того, как его останки на Кавказе обнаружил отряд "Наурский рубеж". Российский поисковик Магомед Хаджимагомедов передал коллегам из Кыргызстана фотографии с места раскопок и архивные материалы. Согласно документам, военнослужащий воевал в составе 4-й бригады и был призван Сталинским районным военным комиссариатом Киргизской ССР.

Установление личности осложнялось тем, что в разных военных архивах имя бойца искажали: встречался вариант "Дуйпинкул". Точно идентифицировать личность помогли электронная база данных "Память народа" и официальные запросы в Центральный архив Министерства обороны РФ.

Благодаря архивным изысканиям также выяснилось, что после войны судьбой солдата интересовался его брат, носивший фамилию Кочорбаев. В документах указано, что их отца звали Кочорбаев Султаналы, а сама семья проживала в селе Петровка Сталинского района Киргизской ССР (ныне - Московский район Чуйской области).

Совместная работа поисковиков, журналистов и неравнодушных граждан позволила спустя более 80 лет после окончания войны найти близких героя. Теперь предстоит завершить юридическое подтверждение родства и определиться с местом окончательного упокоения красноармейца.


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URL: https://www.vb.kg/459499
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, поиски
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