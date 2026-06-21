Таджикистан призвал страны ШОС активизировать контакты между медиа

На медиафоруме Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Кыргызстане в преддверии Саммита глав государств-членов ШОС, посол Таджикистана Назирмад Ализода акцентировал внимание на важности укрепления взаимодействия между государствами-участниками ШОС в таких областях, как СМИ, цифровые технологии и информационная безопасность. Сообщили в посольстве Таджикистана в Кыргызстане.

Дипломат выразил благодарность кыргызской стороне за высокий уровень организации форума и традиционное гостеприимство. Кроме того, он поздравил руководство Ирана и страны, способствовавшие мирным соглашениям между Ираном и США.

По словам Ализоды, этот шаг будет способствовать укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Посол также отметил, что проведение форума на берегу Иссык-Куля, исторического региона Великого Шелкового пути, символизирует многовековые торговые, культурные и гуманитарные связи между народами. Назирмад Ализода подчеркнул, что в условиях цифровизации информационная сфера становится ключевым аспектом международных отношений.

Он отметил, что доверие между странами формируется во многом через доверие к информации, и средства массовой информации играют важную роль в формировании общественных настроений и восприятия на международной арене.

На форуме обсуждались и вызовы цифровой эпохи. Среди них - распространение ложной информации, манипуляции, язык ненависти и использование цифровых платформ в деструктивных целях. В этой связи Таджикистан выступает за создание справедливого и ответственного международного информационного пространства, свободного от политизации и конфронтации.

Посол также напомнил о соглашении, подписанном в Бишкеке в 2019 году, о сотрудничестве в области СМИ между государствами-участниками ШОС, которое стало основой для обмена информацией и совместных проектов. Он отметил значение соглашения о международной информационной безопасности, подписанного в 2009 году.

Отдельно дипломат рассказал о цифровизации государственного управления в Таджикистане. Он привел примеры визитов таджикских специалистов по цифровизации здравоохранения в Кыргызстан и Казахстан для изучения передового опыта в области медицинских информационных систем и защиты данных.

Ализода подчеркнул, что в Таджикистане уделяется особое внимание информационной безопасности, развитию цифрового телевидения и подготовке молодых специалистов в области журналистики и цифровых технологий.

В завершение посол призвал государства ШОС активизировать сотрудничество между информационными агентствами. Он отметил необходимость совместных усилий по противодействию дезинформации и экстремистской пропаганде, а также поддержки итогового коммюнике форума. Таджикская сторона высказалась за развитие профессионального сотрудничества и проведение подобных мероприятий на регулярной основе.

Напомним, что на Иссык-Куле проходит медиафорум ШОС, в котором участвуют около 100 делегатов.