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В Джалал-Абадской области введут в строй три футбольных объекта

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- Самуэль Деди Ирие
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27 июня в Джалал-Абадской области состоится официальное открытие сразу трех крупных спортивных объектов, которые призваны укрепить футбольную инфраструктуру региона.

В этот день будут введены в эксплуатацию модернизированный стадион "Шахтер" в Таш-Кумыре, обновленный центральный стадион в Шамалды-Сае, а также реконструированная учебно-тренировочная база футбольного клуба "Нефтчи" в Кочкор-Ате.

Главным объектом станет стадион "Шахтер", построенный в 1963 году. Арена впервые за свою историю прошла капитальное обновление. После модернизации стадион получил современное натуральное поле, трибуны на 3975 зрителей, медиацентр, зал для пресс-конференций, VIP-ложу, тренировочное поле и другую необходимую инфраструктуру.

Значительные изменения произошли и на центральном стадионе Шамалды-Сая. Спортивный комплекс площадью 1,79 гектара включает футбольное поле с натуральным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, трехполосную беговую дорожку и трибуны на 1335 мест. Объект оснащен системой освещения. В административном корпусе предусмотрены медицинский кабинет, современные раздевалки для команд и судей, а также служебные и технические помещения.

Кроме того, в Кочкор-Ате откроется обновленная учебно-тренировочная база ФК "Нефтчи". На ее территории расположены гостиница на 30 мест, административное здание, современный тренажерный зал, конференц-зал, медицинские и восстановительные кабинеты, а также тренировочное поле с искусственным покрытием.

Открытие новых спортивных объектов станет важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры Кыргызстана, создании современных условий для подготовки молодых футболистов и популяризации спорта в регионах страны.


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URL: https://www.vb.kg/459504
Теги:
Джалал-Абадская область, футбол, Открытие
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