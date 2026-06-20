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Бразилия и Марокко одержали вторые победы на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборные Бразилии и Марокко одержали важные победы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и укрепили свои позиции в группе C.

Сборная Бразилии уверенно обыграла Гаити со счетом 3:0. Южноамериканцы полностью контролировали ход встречи, создали большое количество опасных моментов и владели заметным преимуществом по владению мячом. Главным героем матча стал Матеус Кунья, оформивший дубль. Еще один мяч забил Винисиус Жуниор. Эта победа стала для бразильцев второй подряд на турнире и значительно повысила их шансы на выход в плей-офф.

В другом матче группы C сборная Марокко с минимальным счетом обыграла Шотландию - 1:0. Единственный гол в начале встречи забил Исмаэль Саибари. Несмотря на попытки шотландцев отыграться, марокканцы надежно действовали в обороне и не позволили сопернику создать по-настоящему опасные моменты.

После двух туров Бразилия и Марокко набрали одинаковое количество очков и делят первое место в группе C. Судьба путевок в плей-офф решится в заключительном туре группового этапа.


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URL: https://www.vb.kg/459506
Теги:
футбол, чемпионат мира, Бразилия
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