В Узбекистане выпустили монеты в честь выхода на ЧМ-2026

Центральный банк Узбекистана выпустил серию памятных монет, посвященных участию национальной сборной в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, всего отчеканено 100 золотых и 1000 серебряных монет. На их дизайне изображены силуэты 26 футболистов сборной, а также символ команды - Белый волк, который считается неофициальным прозвищем национальной команды.

Продажа монет стартует 18 июня. Они будут доступны в 690 филиалах банков по всей стране. Официальные цены и перечень точек продаж будут опубликованы на сайте Центрального банка.

Отмечается, что выпуск памятных монет стал частью мероприятий, приуроченных к дебютному участию сборной Узбекистана в чемпионате мира, и направлен на популяризацию футбола в стране.