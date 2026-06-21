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В Узбекистане выпустили монеты в честь выхода на ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Центральный банк Узбекистана выпустил серию памятных монет, посвященных участию национальной сборной в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, всего отчеканено 100 золотых и 1000 серебряных монет. На их дизайне изображены силуэты 26 футболистов сборной, а также символ команды - Белый волк, который считается неофициальным прозвищем национальной команды.

Продажа монет стартует 18 июня. Они будут доступны в 690 филиалах банков по всей стране. Официальные цены и перечень точек продаж будут опубликованы на сайте Центрального банка.

Отмечается, что выпуск памятных монет стал частью мероприятий, приуроченных к дебютному участию сборной Узбекистана в чемпионате мира, и направлен на популяризацию футбола в стране.


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URL: https://www.vb.kg/459507
Теги:
банковский сектор, Узбекистан, футбол, чемпионат мира
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