Как избежать кишечных инфекций летом: рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения Кыргызстана призвало граждан соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций (ОКИ), риск которых традиционно возрастает в летне-осенний период.

Как сообщили в ведомстве, кишечные инфекции остаются одной из наиболее распространенных групп инфекционных заболеваний. Чаще всего они передаются через загрязненные продукты питания, воду, а также грязные руки. Наиболее уязвимой категорией являются дети, восприимчивость которых к таким заболеваниям в несколько раз выше, чем у взрослых.

К острым кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллез, холера, гастроэнтериты, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А и другие заболевания, вызываемые бактериями, вирусами и простейшими микроорганизмами.

Основными симптомами кишечных инфекций являются боль в животе, рвота, частый жидкий стул и повышение температуры тела. При появлении таких признаков необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В Минздраве напомнили, что существует три основных пути передачи инфекции: через пищу, воду и бытовой контакт.

Для профилактики заболеваний специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки, разделять сырые и готовые продукты, проводить полноценную термическую обработку пищи, соблюдать температурный режим хранения продуктов и использовать только безопасную питьевую воду.

Особое внимание в ведомстве уделили распространенным летним заблуждениям о безопасности продуктов питания.

Так, специалисты не рекомендуют проверять спелость арбуза путем вырезания части мякоти на рынке. По данным Минздрава, нож продавца может занести бактерии внутрь плода, где создаются благоприятные условия для их быстрого размножения.

Также ошибочным считается мнение, что отсутствие неприятного запаха свидетельствует о безопасности продукта. Опасные бактерии, включая сальмонеллу и стафилококк, зачастую не изменяют вкус, запах и внешний вид пищи.

Кроме того, медики предупреждают, что сладкие газированные и алкогольные напитки не помогают утолить жажду в жару, а наоборот способствуют обезвоживанию организма.

Специалисты также рекомендуют тщательно обрабатывать ягоды, фрукты, овощи и зелень перед употреблением. Простого ополаскивания водой может быть недостаточно для удаления бактерий и других загрязнений.

Отдельно в Минздраве напомнили об опасности использования раствора марганцовки для промывания желудка при отравлениях. В современной доказательной медицине этот метод не применяется из-за риска химических ожогов слизистой оболочки желудка.

В ведомстве призвали граждан внимательно относиться к качеству продуктов питания, соблюдать правила гигиены и не заниматься самолечением при появлении симптомов кишечной инфекции.