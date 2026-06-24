Предприниматели КР заявили о сбоях в системе ЭСФ

Предприниматели Кыргызстана на встрече с руководством Государственной налоговой службы (ГНС) обратили внимание ведомства на серьезные проблемы, возникающие при работе с электронными счетами-фактурами (ЭСФ). По словам представителей бизнеса, некоторые поставщики некорректно отражают в документах товары или объемы продукции, которые фактически не поставлялись в торговые точки.

Как рассказал заместитель председателя Ассоциации торговых предприятий "СоюзТорг" Андрей Грахов, в результате у предпринимателей возникают расхождения между фактическими остатками товара и данными, отраженными в системе.

"У предпринимателя числится товар, которого он никогда не получал. В дальнейшем это становится основанием для вопросов со стороны проверяющих органов и может привести к доначислениям", - отметил Грахов.

Особую обеспокоенность вызывает работа функции отклонения электронных счетов-фактур. По словам участников встречи, такая возможность предусмотрена системой, однако работает не всегда корректно. Из-за технических сбоев предприниматели не могут своевременно отклонить ошибочный документ и вынуждены впоследствии доказывать налоговикам отсутствие физической поставки.

В ходе встречи представители ГНС подтвердили, что знакомы с данной проблемой и уже рассматривают варианты ее решения. Предприниматели надеются, что оперативное совершенствование системы электронного документооборота позволит снизить количество спорных ситуаций и защитит бизнес от необоснованных штрафов.