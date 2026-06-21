В Нарыне проверили овощи и фрукты на содержание нитратов

В Нарыне проверили плодоовощную продукцию на содержание нитратов. По итогам мониторинга превышения допустимых норм в большинстве исследованных образцов не выявлено.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проверка прошла на рынке "Чолпон" в рамках мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности.

Мониторинг провели инспекторы Регионального управления Службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Нарынской области совместно со специалистами Нарынского управления по химизации, защите и карантину растений.

Помимо уровня содержания нитратов, специалисты проверили наличие сопроводительных документов на реализуемую плодоовощную продукцию. Нарушений в этой части также не выявлено.

В министерстве отметили, что подобные контрольные мероприятия будут продолжены для обеспечения продовольственной безопасности и защиты здоровья населения.