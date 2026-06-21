В Туркестане прошла конференция высших судов стран ОТГ

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев принял участие во Второй конференции высших судов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которая состоялась в городе Туркестан (Казахстан).

Участники обсудили развитие правосудия, укрепление межсудебного сотрудничества, цифровую трансформацию судебных систем и вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата в странах ОТГ.

В работе конференции приняли участие председатели высших судебных органов Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции, заместитель председателя Верховного суда Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В состав кыргызской делегации вошли судьи Верховного суда Маргарита Мельникова и Инара Гилязетдинова, советник председателя Верховного суда Руслан Мырзалимов, а также заведующий отделом по связям с общественностью, СМИ и международным отношениям Савитахун Исаков.