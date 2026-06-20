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Аскар Акаев про "Номад ТВ": "Его смотрит вся интеллигенция"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Первый Президент КР Аскар Акаев дал эксклюзивное интервью телеканалу "Номад ТВ". В ходе беседы политик и ученый поделился своим видением геополитических процессов в Центральной Азии и объяснил, почему интеграция на евразийском пространстве сегодня становится главным щитом от мировых кризисов.

По мнению Аскара Акаева, современная политическая и экономическая карта мира претерпевает фундаментальные изменения. Период всеобщей глобализации подошел к концу, уступив место разделению сфер влияния.

"Мы уже ушли от глобализации. В эпоху начавшейся фрагментации мира по геоэкономическим и геополитическим признакам странам Центральной Азии и, конечно же, Кыргызстану крайне важно еще больше углублять и укреплять сотрудничество во всех сферах с Россией", - подчеркнул экс-президент.

Спикер отметил, что руководство Российской Федерации полностью разделяет этот вектор и демонстрирует готовность к тесному партнерству на равных условиях. В частности, этот вопрос поднимался на высшем уровне в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Россия это как раз хорошо понимает и относится к ситуации с пониманием. Президент Владимир Владимирович Путин прямо говорил об этом на последней встрече глав саммита ЕАЭС. В фрагментированном мире работает простое правило: чем теснее будет наша сплоченность, тем меньше на нас повлияют международные, глобальные, финансовые и экономические кризисы", - заявил Аскар Акаев.

Также первый президент КР сделал комплимент команде "Номад ТВ", признавшись, что обратил внимание на ресурс благодаря рекомендации дочери, и отметил высокое качество контента канала, который успел завоевать доверие думающей аудитории.

"Я сразу согласился на интервью, потому что моя дочь сделала вам отличную рекламу. Вы должны быть ей благодарны. Когда я приехал, она включила телевизор и сказала, что появился новый, очень интересный, содержательный и замечательный канал "Номад". По её словам, сейчас вся интеллигенция смотрит только его. Поэтому, конечно, я просто не мог отказаться от этой встречи", - с улыбкой заключил Аскар Акаев.


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URL: https://www.vb.kg/459520
Теги:
Аскар Акаев, СМИ, Кыргызстан
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