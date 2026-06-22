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Бразильцы получили на телефоны сообщения об инопланетном вторжении

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Киберпреступники устроили масштабную ночную провокацию в Бразилии, взломав государственную систему экстренного информирования населения. В ночь на 20 июня жители как минимум семи крупных городов страны, включая Белу-Оризонте, получили на свои мобильные телефоны текстовые сообщения от Минобороны, сопровождавшиеся экстренным звуковым сигналом смартфона. Вместо привычных предупреждений о стихийных бедствиях на экранах появились призывы защищаться от инопланетного вторжения. Во всех текстах, помимо хаотичного набора слов, фигурировало понятие "мизантропия", означающее глубокое отвращение к человечеству.

Национальная гражданская оборона Бразилии оперативно отреагировала на инцидент, признав факт внешнего несанкционированного вмешательства. В ведомстве сообщили, что платформа была выведена из строя в 01:30 ночи, когда специалисты зафиксировали удаленный запуск рассылки посторонними лицами. На данный момент работа системы полностью приостановлена, а к расследованию масштабной кибератаки уже подключилась Федеральная полиция. Власти пообещали восстановить сервис только после кардинального обновления протоколов безопасности.

Несмотря на серьезность бреши в государственной цифровой инфраструктуре, бразильские пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с иронией, мгновенно превратив инцидент в вирусный мем. Примечательно, что тема внеземных цивилизаций сейчас находится на пике популярности в Бразилии из-за недавнего заявления местной спиритуалистки Элизанжелы де Соузы. Популярный медиум с многомиллионной аудиторией предсказала, что 24 июня 2026 года во время футбольного матча между Бразилией и Шотландией в Майами над стадионом зависнет корабль пришельцев, который похитит около сотни человек, включая известных игроков. Из-за этого совпадения ночная хакерская атака вызвала в обществе еще больший резонанс.


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URL: https://www.vb.kg/459523
Теги:
Бразилия
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