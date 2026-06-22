Электромобили становятся популярнее - быстрее, чем ожидалось

Война США и Израиля с Ираном привела к взлету цен на бензин по всему миру - и заставила многих автовладельцев задуматься о том, не пора ли переходить с машин с двигателем внутреннего сгорания на электромобили. Для жителей части стран это станет довольно существенной переменой в их быте - но в ряде регионов, как показывает статистика, электромобильность уже несколько последних лет набирала популярность. Цифры по странам сильно различаются, поэтому суммарные показатели мировых продаж искажают картину. Издание DW попробовало внести ясность.

Факт: мировой рынок электромобилей растет

Мировой рынок электромобилей растет значительно быстрее прогнозов. Всего за шесть лет объем продаж увеличился в десять раз: в 2025 году по всему миру было продано около 21 млн легковых электромобилей.

В 2019 году на электромобили приходился лишь 1% мировых продаж новых автомобилей.

В 2025 году их доля в продажах достигла уже 25%.

В мае 2026 года 63% новых автомобилей, проданных в Китае, были электрическими.

Из 1,4 млрд легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации в мире, около 85 млн уже являются электромобилями.

Главными драйверами роста остаются Китай и Европа, хотя ситуация в различных европейских странах сильно различается. Продажи электромобилей быстро растут также в Латинской Америке и ряде других регионов мира.

Китай лидирует в сфере электрической мобильности

Китай является крупнейшим автомобильным рынком мира, а электромобильность там поддерживается государством уже несколько лет. Страна активно инвестирует в технологии будущего - солнечную и ветровую энергетику, а также в производство аккумуляторов, которые являются ключевым элементом электромобилей.

Благодаря передовым исследованиям и массовому производству в КНР стоимость аккумуляторов постоянно снижается. Сегодня они стоят лишь четверть от уровня десятилетней давности.

С 2024 года в Китае электромобили обходятся потребителям дешевле автомобилей соответствующего класса с бензиновыми и дизельными двигателями. Кроме того, государство активно развивает зарядную инфраструктуру, а электроэнергия в стране остается сравнительно дешевой. Если в 2015 году доля электромобилей среди новых продаж в КНР составляла всего 1%, то в мае 2026 года она достигла уже 63%.

Электромобили и гибриды: только электричество или сочетание с бензином

Около двух третей всех электромобилей в мире сегодня относятся к категории Battery Electric Vehicle (BEV), то есть "аккумуляторные электромобили" или "классические электромобили". Они работают исключительно на электричестве и заряжаются через кабель от внешней сети.

Еще треть приходится на гибридные автомобили. Помимо электродвигателя они оснащены дополнительным двигателем внутреннего сгорания (ДВС), который помогает на дальних расстояниях.

У подзаряжаемых гибридов (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) оба двигателя могут приводить колеса в движение. Но не всегда: в машинах типа EREV (Extended Range Electric Vehicle) используется технология range extender, то есть "увеличитель запаса хода". Колеса приводятся в движение только электромотором, а когда аккумулятор разряжается, включается дополнительно установленный двигатель внутреннего сгорания, который вырабатывает электроэнергию для электродвигателя и таким образом увеличивает запас хода. Такие автомобили также называют "последовательными гибридами".

Именно машины BEV и PHEV (включая EREV) учтены в статистике как "электромобили" и отражены на приводимой инфографике.

Существуют также так называемые HEV (Hybrid Electric Vehicle), которые в международной статистике обычно не относятся к электромобилям. Они работают на бензине или дизельном топливе и оснащены небольшим электродвигателем без возможности внешней зарядки. Электроэнергия вырабатывается за счет рекуперации при торможении. Это позволяет немного снизить расход топлива в городском режиме и на коротких дистанциях - но не более того.

ЕС: каждый третий новый автомобиль - электрический

В 2018 году доля электромобилей среди новых регистраций транспортных средств (ТС) в Европейском Союзе составляла всего 1%. В апреле 2026 года уже почти каждый третий новый автомобиль в ЕС был электрическим.

Особенно далеко развитие электромобильности продвинулось в странах Северной Европы. В Норвегии уже почти все новые автомобили являются электрическими (99%), в Дании их доля достигла 82%, в Швеции - 65%. Правительства этих стран давно поддерживают экологически чистый транспорт, а зарядная инфраструктура хорошо развита и продолжает расширяться.

В Великобритании в мае 2026 года около 40% новых автомобилей были электрическими, в Германии - 37%, во Франции - 34%. Во всех трех странах продажи электромобилей выросли примерно на треть по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

США: рынок электромобилей стагнирует

В последние годы рынок электромобилей в США практически не растет. С 2023 по 2025 год их доля среди новых регистраций транспортных средств составляла около 10%, а в апреле 2026 года даже опустилась ниже 6%. Налоговые льготы на покупку новых электромобилей были отменены в США в прошлом году.

Впрочем, самыми продаваемыми электромобилями в мире остаются Tesla Model Y и Tesla Model 3 американской компании Tesla. Помимо них наибольшей популярностью пользуются главным образом китайские модели.

Большинство электромобилей в мире производится в Китае (71%), далее следуют Европа (17%) и США (5%). На Южную Корею и Японию приходится по 2% мирового производства, на Индию - 1%.

Бум электромобилей распространяется по Азии и Латинской Америке

Во многих странах, включая развивающиеся экономики, доля электромобилей среди новых продаж значительно выше, чем в США. Согласно рейтингу Международного энергетического агентства (IEA), некоторые азиатские страны уже достигли впечатляющих показателей. Например, в Непале доля электромобилей среди новых регистраций ТС в 2025 году составила 68%, в Сингапуре - 63%, во Вьетнаме - 41%, в Таиланде - 23%. В Турции этот показатель в прошлом году достиг 22%.

В Латинской Америке продажи электромобилей также быстро растут: всего за два года они утроились. В первом квартале 2026 года наибольшая доля электромобилей среди новых продаж была зафиксирована в Уругвае - 31%, далее следовали Коста-Рика (16%), Колумбия (15%) и Бразилия (10%). В соседней с США Мексике показатель составил 6%.

Эфиопия - африканский лидер электромобильности

В Африке наиболее активно на электромобили делает ставку Эфиопия. С 2024 года эта страна первой в мире запретила импорт новых и подержанных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С тех пор количество электромобилей в стране увеличилось почти в четыре раза и уже превышает 100 тысяч единиц.

Около 96% электроэнергии в Эфиопии производится на гидроэлектростанциях, что обеспечивает низкую стоимость электричества. Благодаря этому эксплуатация там электромобиля обходится примерно в восемь раз дешевле, чем автомобиля с бензиновым двигателем. За счет перехода на электрический транспорт власти страны планируют максимально использовать собственные энергетические ресурсы и сократить расходы на импорт нефти.

Электромобили становятся дешевле автомобилей с ДВС

До недавнего времени электромобили, как правило, стоили дороже машин с двигателями внутреннего сгорания. По данным IEA, в 2025 году в США они были дороже на 27%, в Германии - на 19%, в Бразилии и Турции - на 11%.

Однако цены быстро снижаются. В Китае новые электромобили уже можно приобрести в пересчете менее чем за 10 тысяч евро. В среднем в 2025 году новые электромобили там стоили на 20% дешевле новых автомобилей с ДВС.

В Европе большинство электромобилей пока стоят более 20 тысяч евро. Однако на рынок выходит все больше доступных моделей, а государственные субсидии дополнительно снижают расходы покупателей.

Больший запас хода благодаря мощным аккумуляторам и быстрым зарядным станциям

Ранее даже электромобили премиум-класса могли проехать на одной зарядке максимум 500 километров. При этом возможности быстрой зарядки были ограничены. Сегодня некоторые модели уже имеют запас хода более 800 километров - без подзарядки. При этом зарядная инфраструктура продолжает расширяться, а количество станций быстрой зарядки постоянно растет. Так, одна из премиальных моделей китайской компании BYD, по данным производителя, при использовании суперсовременной зарядки Flash Charger за 10 минут получает запас энергии на 700 километров пути.

Обычные станции быстрой зарядки, например на автозаправках, позволяют за примерно 20 минут в среднем обеспечить запас хода в 300 километров. Домашней зарядной станции типа wallbox для этого требуется несколько часов.

Электромобили более эффективны и дешевле в эксплуатации

Электродвигатели значительно эффективнее бензиновых и дизельных двигателей в том, что касается преобразования электроэнергии в механическую. Как минимум 80% энергии используется для движения, а лишь 20% теряется в виде тепла. У бензиновых двигателей ситуация противоположная: около 75% энергии от сгорания топлива рассеивается в виде тепла, и лишь примерно 25% используется для движения автомобиля. Для дизельных двигателей этот показатель составляет в среднем 40%.

Именно поэтому электромобиль расходует меньше энергии - примерно 15 киловатт-часов на 100 километров. Сопоставимый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания потребляет около 50 киловатт-часов, что соответствует примерно 6 литрам бензина.

Самым дешевым обычно является домашний способ зарядки электромобиля. В 2024 году в Европе и США расходы на зарядку дома были более чем на 40% ниже, чем затраты на заправку автомобиля с ДВС. В среднем по миру экономия достигала 60%.

Использование общественных станциях быстрой зарядки обходится значительно дороже. Тем не менее даже без собственной домашней зарядной станции эксплуатация электромобиля в среднем по миру обходится примерно на 15% дешевле использования бензиновой или дизельной машины.

Война с Ираном усилила тенденцию перехода на электромобили

Высокие цены на нефть вследствие войны с Ираном и продолжающееся снижение стоимости аккумуляторов будут и дальше стимулировать продажи электромобилей. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (IEA). По его оценке, в 2026 году в мире будет продано около 23 млн электромобилей, что составит почти 30% всех новых регистраций ТС. Ожидается и дальнейший рост этого показателя.

Согласно прогнозу New Energy Finance's Electric Vehicle Outlook компании Bloomberg New Energy Finance, уже к 2030 году доля электромобилей в мировых продажах новых машин может достичь 38%, а к 2035 году – 52%.