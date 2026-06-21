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ЧМ-2026: Германия вышла в плей-офф, Япония разгромила Тунис

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- Самуэль Деди Ирие
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На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился десятый игровой день. По его итогам Германия гарантировала себе участие в плей-офф, Япония разгромила Тунис, а национальная команда Кюрасао завоевала первое очко в своей истории на мировых первенствах.

В матче группы E сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д"Ивуаром со счетом 2:1. Африканская команда вышла вперед на 30-й минуте благодаря голу Франка Кессье, однако во втором тайме ход встречи переломил вышедший на замену Дениз Ундав, оформивший дубль. Этот успех позволил Бундестим досрочно гарантировать себе место в 1/16 финала - впервые с триумфального для них мундиаля 2014 года.

Вратарь немцев Мануэль Нойер также вписал свое имя в историю: он провел 21-й поединок на чемпионатах мира и стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди голкиперов.

В другом противостоянии квартета E сборная Кюрасао сенсационно сыграла вничью с Эквадором - 0:0. Главным героем встречи стал вратарь Элой Ром, который совершил серию ярких спасений и помог своей команде набрать первое очко за все время выступлений на ЧМ. После этой осечки шансы латиноамериканцев на выход из группы заметно ухудшились.

Тем временем в группе F сборная Японии не оставила шансов Тунису, разгромив соперника со счетом 4:0 на стадионе "Эстадио Монтеррей". Примечательно, что "самураи" впервые в своей истории забили четыре мяча в одной игре мирового первенства.

Кроме того, данный поединок стал юбилейным - 1000-м в истории чемпионатов мира. Благодаря крупной победе Япония закрепилась в лидерах группы. Теперь в заключительном туре против Швеции азиатской команде достаточно набрать всего одно очко, чтобы оформить путевку в 1/16 финала. Для Туниса же это поражение критически осложнило борьбу за выход в следующий раунд.


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URL: https://www.vb.kg/459525
Теги:
футбол, чемпионат мира
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