В Кыргызстане официально запретили кремацию тел умерших

Президент Садыр Жапаров утвердил законодательные изменения, регулирующие сферу погребения и похоронного дела в стране. Поправки, ранее одобренные Жогорку Кенешем, полностью исключают возможность сжигания человеческих останков.

Согласно новому документу, из профильного закона полностью изъяты понятия, связанные с традиционной кремацией: терминология, касающаяся урн с прахом, колумбариев и стен скорби, больше не применяется. Отныне погребение всех граждан, включая неопознанные и невостребованные тела, должно производиться исключительно классическим способом - преданием земле на кладбищах. Запрет также распространяется на абортированные материалы и мертворожденные плоды.

При этом сами кремационные установки в республике разрешены, но их функционал строго ограничен. Сооружения такого типа будут использоваться исключительно в санитарных целях - для утилизации биологических отходов, образующихся после медицинских операций и процедур (тканей и органов).

Возведение подобной инфраструктуры для уничтожения медотходов допускается как за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов, так и с привлечением частных инвестиций.

Новые нормы законодательства вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.