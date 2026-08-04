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В Кыргызстане официально запретили кремацию тел умерших

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Садыр Жапаров утвердил законодательные изменения, регулирующие сферу погребения и похоронного дела в стране. Поправки, ранее одобренные Жогорку Кенешем, полностью исключают возможность сжигания человеческих останков.

Согласно новому документу, из профильного закона полностью изъяты понятия, связанные с традиционной кремацией: терминология, касающаяся урн с прахом, колумбариев и стен скорби, больше не применяется. Отныне погребение всех граждан, включая неопознанные и невостребованные тела, должно производиться исключительно классическим способом - преданием земле на кладбищах. Запрет также распространяется на абортированные материалы и мертворожденные плоды.

При этом сами кремационные установки в республике разрешены, но их функционал строго ограничен. Сооружения такого типа будут использоваться исключительно в санитарных целях - для утилизации биологических отходов, образующихся после медицинских операций и процедур (тканей и органов).

Возведение подобной инфраструктуры для уничтожения медотходов допускается как за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов, так и с привлечением частных инвестиций.

Новые нормы законодательства вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/460624
Теги:
закон, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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