Легендарный Роналдиньо возвращается в футбол в возрасте 46 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо принял решение возобновить профессиональную карьеру. Как сообщает Gazzetta dello Sport, 46-летний экс-полузащитник сборной Бразилии достиг соглашения с итальянским клубом "Равенна", выступающим в Серии C.

Владелец команды Иньяцио Чиприани назвал подписание звездного бразильца историческим событием. По его словам, Роналдиньо всегда был его кумиром, а его вклад в развитие мирового футбола невозможно измерить только спортивными достижениями на поле.

Напомним, Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года, обладателем "Золотого мяча" 2005 года и победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны". За свою карьеру он также защищал цвета "Пари Сен-Жермен", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и ряда других клубов.

Если переход будет оформлен официально, возвращение легенды станет одним из самых громких событий в футбольном мире и позволит болельщикам вновь увидеть на поле одного из самых ярких и техничных игроков в истории.