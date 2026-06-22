Лауреат Нобелевской премии Мо Янь стал почетным профессором КНУ

20 июня 2026 года ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, профессор Догдурбек Чонтоев принял участие на презентации книг известного китайского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня, а также выдающихся азербайджанских писателей Анара Расула Оглы Рзаева и Андрея Кахаровича Рейзвиха, состоявшейся в государственной резиденции в Чолпон-Ате в рамках юбилейного Иссык-Кульского форума.

В ходе мероприятия ректор вручил г-ну Мо Яню диплом "Почетного профессора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына" за его значительный вклад в развитие международного сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой, а также в укрепление партнерства в области образования и науки.

В своей речи лауреат Нобелевской премии выразил глубокую благодарность за высокую награду и отметил важность развития культурных и литературных связей.