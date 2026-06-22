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Неделя созидательна и многое удастся сделать. Гороскоп с 22 по 28 июня

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Поторопитесь с решением срочных вопросов, особенно требующих работы с документами, запуском новых проектов. Энергия растущей Луны и прямое движение Меркурия будут способствовать претворению смелых задумок в жизнь. Уже с 29 июня Меркурий начнёт ретроградное движение, а потому начнутся переносы встреч, пробуксовки с продвижением дел. А эта неделя созидательна и многое удастся сделать. Появится возможность наладить личную жизнь, объяснившись в чувствах, а также преуспеть в делах. Понедельник, вторник и первая половина среда – время творческого вдохновения и романтики. Полезно решать спорные вопросы и техники по нахождению компромиссов пригодятся. Дни благоприятны для косметологических процедур и посещения парикмахера. Удачны покупки, инвестиции. Увлекательно сложатся поездки на отдых. Вторая половина среды, четверг и пятница – располагают к работе с подсознанием. Полезны медитативные практики. Самое время решать вопросы с долгами, налогами, Новые кредиты оформлять не желательно. Воздержитесь от решения спорных вопросов. Собеседники окажутся слишком жёсткими в суждениях. В четверг и пятницу повышен риск обманов и интриг. Прежде чем принимать решение, не спешите, а тщательно проанализируйте ситуацию. Суббота и воскресенье располагают к постановке целей, проработки стратегии их достижений. Дни благоприятствуют встречам, как деловым, так и дружеским, а также свиданиям.. Успешно сложатся поездки, особенно на отдых. Дни благоприятны для покупок, инвестиций.

Овен – самое время решать вопросы связанные с домом и собственным бизнесом. Без лишних хлопот пройдёт непродолжительный ремонт, быстрый эффект принесут начинания в собственном деле. Можно совершать покупки, в том числе обновляя гардероб перед летним отдыхом. Кстати, удастся пополнить казну, благодаря как ранее предпринятым шагам, так и новым инвестициям. В конце недели домочадцы попытаются пустить пыль в глаза, вводя вас в заблуждение. Разобравшись в ситуации вы не дадите обвести себя вокруг пальца.

Телец – уверенно претворяйте в жизни свои задумки. Сложатся благоприятные условия для реализации планов, как деловых, так и связанных с летним отдыхом. Новые впечатления, яркие эмоции, значимые достижения, как в бизнесе, так и в учёбе. В конечном итоге вашему успеху начнут завидовать недоброжелатели, пытаясь омрачить успех слухами и домыслами. Воздержитесь от комментариев и не отвлекайтесь на сенсационные сообщения. Наслаждайтесь летом и впечатлениями.

Близнецы – перестанут преследовать мелкие неприятности, в виде испорченных вещей, потерянных денег или пропавших вещей. Испорченные вещи удастся отремонтировать, либо купить подходящую замену. Возможно даже некоторые пропажи найдутся. Оказавшись недавно на неудачных вечеринках, либо разочаровавшись в любви, вы сумеете восстановить настроение, сходив в гости, или устроив романтический вечер. немного оживятся и деловые отношения, но за новые проекты пока лучше не браться.

Рак – отношения в доме и на работе восстановятся. Причина, порождающая ссоры будет решена, а приятные события наполнят жизнь яркими впечатлениями. Наберитесь смелости и поговорите напрямую о причинах последних споров. Откровенный разговор позволит сбросить камень с души и предвосхитить новую волну напряжённости. У друзей или деловых партнёров произойдут значимые для них событий. Поздравив их с успехом, вы получите приглашение на вечеринку. Возможны дальние поездки и романтические рандеву.

Лев – веское слово при решении важных вопросов скажут ваши покровители и люди, которым вы дороги. Выступившие на вашей стороне руководство и влиятельные люди, любимый человек, помогут справиться с волнением. Удастся оформить документы, а также провести свидание или вечеринку с друзьями. Посещение салонов красоты, а также профилактические процедуры пойдут на пользу здоровью и красоте. Возможны дополнительные финансовые поступления, которые помогут осуществить планы на это лето.

Дева – общение будет настолько увлекательным, что вы поменяете многие планы, ради новых встреч и поездок. Вы можете обрести деловых партнёров, новых друзей, а также наладить личную жизнь. После серии неудачных вечеринок и проблемных свиданий, вам требуются позитивные эмоции, и вы их получите. Частично будут решены финансовые вопросы, хотя расходы увеличивать не желательно. Доходы в ближайшее время могут вновь сократиться.

Весы - виртуозно проведя переговоры, вы сможете достичь принципиального согласия по большинству вопросов и в ближайшее время начать сотрудничество. Сроки выполнения договорённостей могут быть перенесены, но не расстраивайтесь. Положительно решатся вопросы с учёбой за рубежом. Полученные деньги обеспечат финансирование новые проектов, а также покупок для домочадцев. Дразнить домочадцев обещаниями не стоит. Они не так наивны и через неделю могут потребовать своего.

Скорпион – небывалый ажиотаж создадут деловые партнёры, друзья и любимый человек. Они будут наперебой приглашать вас к участию в различных мероприятиях. Деловые встречи могут плавно переходить в дружеские, что позволит и обсудить новое дело, и неплохо провести время в кафе. Для любимого человека и домочадцев стоит выкроить больше времени, сходив в гости, развлекательные центры или выехав на природу. Через неделю работы может прибавиться и будет не до развлечений.

Стрелец – пополнить свою казну, вы сможете вернувшись к привычной работе. Возможно это будут и небольшие доходы, но гарантированные, в отличие от всевозможные проектов в которые вас продолжат активно зазывать новые знакомые. Давние деловые партнёры, коллеги по работе и друзья, удостоившись вашего внимания, смогут предупредить о последствиях поступков, которые вы планируете совершить. Учитывая их мнение, вы сможете избежать трудностей в бизнесе и личной жизни.

Козерог – на работе могут заметить результаты ваших усилий и перестанут препятствовать. Расположение руководства и влиятельных людей позволит оформить документы и получить разрешения, которые стопорились расхождением во взглядах. Уладив дела, назначайте свидания, прогулку с детьми или вечеринки. Наладив личную жизнь, вы гораздо легче пройдёте через очередные испытания на работе, не поддадитесь на интриги недоброжелателей.

Водолей – конфликт во время последней встречи с деловыми партнёрами или друзьями легко преодолим. Достаточно позвонить, направить письмо и общение восстановится. Могут частично решиться вопросы с поставкой товара или отложенными поездками. Решив важные вопросы, у вас останется много свободного времени, которое лучше всего потратить на домочадцев и домашнюю работу. Удастся завершить ремонт или перестановки в доме.

Рыбы – выдержав атаку людей, пытающихся научить жизни, вы вступите в более спокойный период, когда не нужно спешить по делам и опаздывать из-за пробок. Деловых встреч будет немного и те не утомят. Приезд гостей, развлекательные поездки, свидания, встречи с друзьями создадут гармонию в душе. Возможны признания в любви или приглашение к созданию семьи. Финансовые поступления позволят оплатить развлечения и сделать хорошие покупки.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/459533
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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