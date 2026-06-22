Бишкек зажёг тысячи огней памяти в честь героев войны

В Бишкеке на площади Победы прошли международные акции "Свеча памяти", "Огненные картины войны" и "Возвращение имени", приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В мероприятиях приняли участие исполняющая обязанности заместителя мэра Бишкека Рахат Мусаева, вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов, представители Вооружённых сил и Министерства обороны Кыргызской Республики, дипломатического корпуса, общественных организаций, ветераны, волонтёры, жители и гости столицы.

Как отметили организаторы, главной темой акции в этом году стал подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. В Бишкеке участники создали "Огненную картину войны", посвящённую Герою Советского Союза Евдокии Пасько. В регионах Кыргызстана почтили память женщин военного поколения, внёсших значительный вклад в достижение Победы.

Обращаясь к участникам мероприятия, Рахат Мусаева подчеркнула важность сохранения исторической памяти и передачи её будущим поколениям.

"Наш долг - передать будущим поколениям память о труде наших матерей и героизме наших отцов. Свеча, зажжённая сегодня в Кыргызстане и Бишкеке, является символом уважения, благодарности и памяти. Подвиг поколения Победителей навсегда останется в наших сердцах", - сказала она.

В рамках акции "Возвращение имени" родственникам были переданы архивные документы о ранее считавшихся пропавшими без вести уроженцах Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Их судьбы удалось установить благодаря многолетней поисковой работе.

Творческая программа объединила известных артистов и творческие коллективы Кыргызстана. Для гостей прозвучали песни "Имена", "21 июня", "Журавли", "Баллада о военных лётчицах", "Не забывайте" и "Эстелик". Особым моментом вечера стало исполнение заслуженной артисткой Кыргызстана Динарой Абдыкадыровой монолога Толгонай из повести Чынгыза Айтматова "Материнское поле".

Организаторами мероприятий выступили движение "Волонтёры Победы" Кыргызстана, поисковое движение "Память народа - Эл Эстейт" и Кыргызское общество блокадников Ленинграда при поддержке государственных и общественных организаций республики, а также международных партнёров.