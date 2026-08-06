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На Алтае нашли нетронутый курган возрастом более четырех тысяч лет

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Международная археологическая экспедиция "Сентелек-2026" завершила исследования на памятнике "Урочище Балчикова 3" в Чарышском районе Алтайского края. Одним из главных результатов сезона стало обнаружение нетронутого захоронения афанасьевской культуры, а также получение новых данных о распространении пазырыкской культуры на территории Большого Алтая.

Экспедиция проходила с 29 июня по 20 июля под руководством ведущего эксперта Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессора Алтайского государственного университета Сергея Грушина. Археологические исследования на этом памятнике ведутся уже пятый год.

В работах приняли участие около 40 человек, включая студентов Алтайского государственного университета, волонтеров и исследователей из России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Кыргызстан представлял кандидат исторических наук Сергей Иванов из Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

В нынешнем сезоне археологи исследовали курганы пазырыкской и афанасьевской культур. Особое внимание было уделено северной части могильника, расположенной рядом с элитным "царским курганом" пазырыкской культуры. Полученные материалы позволили уточнить северную границу распространения пазырыкской культуры скифского времени и изучить особенности памятников, где пересекаются традиции разных древних культур.

Одним из исследованных объектов стал крупный пазырыкский курган диаметром около 12 метров. Несмотря на то что погребение оказалось разграбленным еще в древности, археологи смогли зафиксировать особенности погребального обряда, обнаружить фрагменты керамического сосуда и три фрагмента золотой фольги, использовавшейся в оформлении предметов и элементов одежды.

Главным открытием экспедиции стало обнаружение неразграбленного кургана афанасьевской культуры. В погребении сохранились останки человека, уложенного в соответствии с древним обрядом, а также целый остродонный керамический сосуд с характерным орнаментом.

По словам руководителя экспедиции Сергея Грушина, найденный объект продолжает серию исследований афанасьевских памятников на Сентелеке, первые из которых были обнаружены в прошлом году.

После завершения полевых работ археологи рекультивировали раскопанные объекты, а найденные материалы станут основой для дальнейших научных исследований, публикаций и музейных экспозиций.


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URL: https://www.vb.kg/460679
Теги:
вуз, Россия, археология, Кыргызстан, история
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