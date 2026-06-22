В Иссык-Кульской области открыли агрохимическую лабораторию для фермеров

В Иссык-Кульской области открыта агрохимическая лаборатория по определению качества почв. Новый объект начал работу при Департаменте химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, лаборатория позволит фермерам получать научно обоснованную оценку состояния почвы и принимать более эффективные решения при ведении сельскохозяйственной деятельности.

Специалисты будут проводить исследования на содержание основных питательных элементов и органических веществ, определять уровень кислотности, а также другие показатели, влияющие на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур.

По итогам анализов аграрии смогут точнее рассчитывать объемы и виды удобрений, снижать производственные затраты, повышать урожайность сельскохозяйственных культур и рационально использовать земельные ресурсы.

В Министерстве отмечают, что открытие агрохимической лаборатории станет важным шагом в развитии аграрного сектора региона. Ожидается, что ее работа будет способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства, улучшению качества государственных услуг для фермеров и укреплению продовольственной безопасности страны.