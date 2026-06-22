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Бишкек лидирует по числу обладателей золотых сертификатов ОРТ

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- Назгуль Абдыразакова
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По итогам Общереспубликанского тестирования (ОРТ) 2026 года 34 выпускника школ города Бишкек стали обладателями золотых сертификатов высшей награды, присуждаемой за выдающиеся результаты тестирования. Из них 16 являются выпускниками муниципальных общеобразовательных организаций Бишкека.

По данным столичной мэрии, в 2025–2026 учебном году обучение в 120 муниципальных школах Бишкека завершили 11 869 выпускников. Все они, наряду с выпускниками прошлых лет, приняли участие в Общереспубликанском тестировании.

Согласно данным Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) всего по республике право на получение золотых сертификатов получили 55 выпускников, набравших самые высокие баллы на ОРТ-2026. При этом 34 обладателя высшей награды являются выпускниками школ Бишкека, что составляет более 61 процента от общего числа золотых сертификатов по стране.

Из числа столичных обладателей золотых сертификатов 16 выпускников окончили муниципальные школы города, а 18 - частные образовательные учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/459539
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан
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