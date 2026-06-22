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В Ысык-Атинском районе выявили шесть фиктивных сотрудников детсада

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратура Ысык-Атинского района выявила факты незаконного начисления заработной платы шести фиктивным сотрудникам дошкольной образовательной организации "Бала-Кербен". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Злоупотребление должностным положением").

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки установлено, что ответственные должностные лица детского сада, расположенного на территории Ак-Кудукского айылного аймака, с 2024 года вносили в табели учета рабочего времени и ведомости по начислению заработной платы заведомо ложные сведения.

Согласно материалам проверки, шесть человек числились работниками учреждения, однако фактически трудовую деятельность не осуществляли. Несмотря на это, им начислялась заработная плата.

По данным прокуратуры, денежные средства в значительном размере были присвоены ответственными должностными лицами.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/459549
Теги:
Генеральная прокуратура, детский сад, зарплата, Ысык-Атинский район
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