Талгат Байсуфинов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу осталась без главного тренера. Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально объявила об уходе Талгата Байсуфинова с поста наставника национальной команды. Как сообщили в федерации, специалист принял решение покинуть занимаемую должность по собственному желанию. В КФФ выразили сожаление в связи с его уходом и поблагодарили тренера за проделанную работу.

Байсуфинов возглавил национальную команду в октябре 2025 года. За время его работы сборная показала стабильные результаты в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Под руководством специалиста казахстанцы провели три матча квалификации и не потерпели ни одного поражения.

Одним из главных достижений команды в этот период стала сенсационная ничья в домашнем матче против топ-сборной Бельгии, которая позволила Казахстану укрепить свои позиции в отборочной группе. В федерации также подчеркнули заметное улучшение результатов команды и качественный прогресс в рейтинге ФИФА.

"Талгат Байсуфинов внес значительный вклад в развитие национальной сборной, вернув команде уверенность и конкурентоспособность на международной арене", - говорится в официальном заявлении КФФ.

В настоящее время федерация занимается вопросом формирования нового тренерского штаба. Имя нового рулевого сборной Казахстана будет объявлено позднее. При этом отмечается, что подготовка команды к предстоящим матчам продолжается в штатном режиме.