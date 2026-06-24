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Вингер сборной Бельгии Джереми Доку стал отцом во время ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Джереми Доку временно оставил расположение национальной команды на чемпионате мира - 2026, чтобы присутствовать при рождении своего первого ребенка.

Как сообщили в Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA), 24-летний футболист получил разрешение срочно вылететь в Лондон прямо перед матчем группового этапа против Ирана, как только стало известно о начале схваток у его супруги Ширин Рэймонд. Решение о перелете принималось совместно с медицинским штабом "красных дьяволов". У пары родился сын, которого назвали Прейз. В федерации подтвердили, что новорожденный и его мама чувствуют себя отлично.

Ранее Доку пропустил воскресный матч против Ирана из-за респираторной инфекции, однако врачи команды не увидели медицинских противопоказаний для трансатлантического перелета, так как игрок уже несколько дней получал необходимое лечение. В поездке до Лондона вингера сопровождал доктор сборной Брахим Хасен.

Ожидается, что уже сегодня вечером Доку вернется в тренировочный лагерь национальной команды в Сиэтле и сможет помочь Бельгии в заключительном, решающем матче группового этапа против Новой Зеландии, который пройдет в пятницу.

Стоит отметить, что решение футболиста ранее вызвало волну критики в некоторых европейских СМИ. В частности, французская телеведущая в эфире заявила, что отцы "бесполезны при родах" и турнир должен быть в приоритете, что спровоцировало громкий скандал в соцсетях. Телеканал уже отстранил журналистку и принес публичные извинения, а руководство бельгийской федерации полностью поддержало своего игрока, подчеркнув абсолютную важность семейных ценностей.


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URL: https://www.vb.kg/459569
Теги:
футбол, чемпионат мира
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