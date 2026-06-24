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Компании Кыргызстана приглашают на нефтегазовый форум в Оренбурге

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- Светлана Лаптева
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Представителей нефтегазовой отрасли Кыргызстана приглашают принять участие в XIX специализированной выставке-форуме "Газ. Нефть. Оренбуржье", которая пройдет с 9 по 11 сентября 2026 года в Оренбурге.

Мероприятие состоится на площадке мегамолла "Мармелад" и объединит представителей бизнеса, органов власти, научного и экспертного сообщества.

Оренбургская область входит в число ведущих нефтегазодобывающих регионов России. Ожидается, что в выставке примут участие более 100 предприятий нефтегазового комплекса. По данным организаторов, в прошлом году форум посетили свыше 10 тысяч специалистов, включая представителей федеральных ведомств, крупных промышленных компаний и отраслевых объединений.

В деловую программу включены вопросы развития топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, цифровой трансформации отрасли, внедрения роботизированных технологий и подготовки кадров.

Участникам форума также предложат возможности для проведения деловых переговоров и B2B-встреч в рамках "Дня поставщика", посещения промышленных предприятий региона и участия в мероприятиях Форума труда "Живи и работай в Оренбуржье!", который пройдет одновременно с выставкой.

Как сообщили в Торговом представительстве Российской Федерации в Кыргызской Республике, к участию приглашаются представители государственных органов, отраслевых ассоциаций, деловых объединений и компаний нефтегазохимического комплекса Кыргызстана.

Форум рассматривается как площадка для установления новых деловых контактов, обмена опытом и развития сотрудничества между предприятиями Кыргызстана и России.


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URL: https://www.vb.kg/459572
Теги:
нефть, Россия, Кыргызстан
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