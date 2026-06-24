Садыр Жапаров: "Я своим внукам вообще не даю смартфоны"

В ходе встречи с жителями Жумгальского района президент Садыр Жапаров обратился к родителям страны с призывом ограничить использование смартфонов детьми не только в учебных заведениях, но и в домашней обстановке. Главу государства поддержала и министр образования, заявив, что современные родители всё чаще видят в воспитании обузу.

Садыр Жапаров признался, что в его собственной семье действует строгий запрет на мобильные устройства для младшего поколения:

"Я своим внукам вообще не даю смартфоны. Сейчас дети с 4-5 лет уже сидят в телефонах, смотрят видео и мультфильмы. Родители заняты своими делами, дети предоставлены сами себе. Даже дома дети часто не разговаривают с родителями. В наше время телефонов не было - мы общались, читали книги, помогали по хозяйству. Сейчас это проблема не только Кыргызстана, но и многих стран мира".

Глава государства подчеркнул, что дефицит внимания - это глобальный кризис, но преодолеть его можно только совместными усилиями семьи и школы, рассказывая подрастающему поколению об истории и традициях.

В завершение встречи Садыр Жапаров резюмировал, что школьные ограничения не дадут должного эффекта, если дома дети будут предоставлены сами себе, и призвал мам и пап активно поддерживать эти правила.