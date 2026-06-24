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Гана выстояла под натиском Англии на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Англии по футболу упустила возможность гарантировать себе досрочный выход в стадию плей-офф чемпионата мира - 2026. В матче второго тура группового этапа подопечные Гарета Саутгейта разошлись миром со сборной Ганы - 0:0.

Англичане владели ощутимым игровым и территориальным преимуществом на протяжении большей части встречи, однако конвертировать его в забитые мячи так и не сумели. Несмотря на мощный натиск фаворитов, ганские футболисты оказали яростное сопротивление и проявили невероятное упорство. Главным сюрпризом для экспертов и болельщиков стала потрясающая дисциплина африканской команды: игроки Ганы ни разу за матч не поленились всей командой, включая линию нападения, оперативно отрабатывать назад и переходить в глухую оборону. Эта самоотдача и организованность у собственных ворот не позволили звездной атаке англичан добиться победы.

В параллельном матче этой же группы Португалия вернулась в активную борьбу за лидерство. Главным героем игрового дня стал Криштиану Роналду, чей исторический дубль не только принес португальцам важнейшие три очка, но и стал одним из самых ярких и обсуждаемых событий текущего мундиаля.

Ситуация в группе обострилась до предела, и окончательная судьба путевок в 1/8 финала решится в заключительном, третьем туре группового раунда.


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URL: https://www.vb.kg/459592
Теги:
Великобритания, футбол, чемпионат мира
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