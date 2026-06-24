Командная игра Португалии не оставила шансов Узбекистану

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания мирового футбола: он оформил дубль и помог сборной Португалии одержать убедительную победу над Узбекистаном со счетом 5:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
41-летний форвард ответил на критику после невыразительной игры в стартовом матче против Демократической Республики Конго (1:1) и вошел в историю как первый футболист, забивавший на шести разных чемпионатах мира.
Португалия вышла вперед уже на шестой минуте благодаря точному удару Роналду. После забитого мяча капитан эмоционально отпраздновал успех вместе с партнерами. На 17-й минуте Нуну Мендеш увеличил преимущество своей команды, реализовав штрафной удар, а перед самым перерывом Роналду оформил дубль и сделал счет 3:0. В этом поединке сборная Португалии продемонстрировала образцовую, слаженную командную игру, которая стала полной противоположностью разобщенным действиям футболистов Узбекистана.
Во втором тайме команда Роберто Мартинеса продолжила доминировать на поле. Португальцы забили еще два мяча, один из которых стал настоящим украшением встречи - эффектный гол на свой счет записал Рафаэл Леау. Итоговый счет 5:0 позволил Португалии одержать первую победу на турнире и значительно улучшить свои шансы на выход в плей-офф.