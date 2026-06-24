Командная игра Португалии не оставила шансов Узбекистану

Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания мирового футбола: он оформил дубль и помог сборной Португалии одержать убедительную победу над Узбекистаном со счетом 5:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

​41-летний форвард ответил на критику после невыразительной игры в стартовом матче против Демократической Республики Конго (1:1) и вошел в историю как первый футболист, забивавший на шести разных чемпионатах мира.

​Португалия вышла вперед уже на шестой минуте благодаря точному удару Роналду. После забитого мяча капитан эмоционально отпраздновал успех вместе с партнерами. На 17-й минуте Нуну Мендеш увеличил преимущество своей команды, реализовав штрафной удар, а перед самым перерывом Роналду оформил дубль и сделал счет 3:0. В этом поединке сборная Португалии продемонстрировала образцовую, слаженную командную игру, которая стала полной противоположностью разобщенным действиям футболистов Узбекистана.

​Во втором тайме команда Роберто Мартинеса продолжила доминировать на поле. Португальцы забили еще два мяча, один из которых стал настоящим украшением встречи - эффектный гол на свой счет записал Рафаэл Леау. Итоговый счет 5:0 позволил Португалии одержать первую победу на турнире и значительно улучшить свои шансы на выход в плей-офф.