Один экран – и всё под контролем: близкие, машина и дом

Как бесплатная услуга "Мои номера" в приложении "Мой О!" может сберечь вам нервы.

Знакомая ситуация?

Телефон мамы молчит... Сигнализация машины перестала присылать уведомления... Камера видеонаблюдения на даче внезапно ушла в офлайн...

Чаще всего причина одна – на SIM-картах близких или смарт-устройств просто закончились деньги.

Чтобы связь никогда не обрывалась, добавьте все важные контакты в услугу "Мои номера" в приложении "Мой О!". Один раз получите согласие абонентов – и вы в любой момент сможете контролировать их остаток на балансе, пакеты гигабайтов и минут.

Почему это удобно:

Всё в одном месте: в список можно добавить до 50 номеров – хватит на всю семью и умные устройства. Своевременная помощь: пополняйте баланс номеров из списка без комиссии прямо через приложение как только получите уведомление, что средства на исходе или когда нужно оплатить абонентскую плату за тариф. Тихая забота: это идеальное решение для пожилых родителей, которым сложно разбираться в тарифах и они просто забывают следить за счетом. Проявляйте заботу мягко, а технологии от Мобильного оператора О! помогут вам в этом.

Как подключить за 3 шага:

Откройте приложение "Мой О!", перейдите во вкладку "Моя связь" и нажмите "Мои номера". Нажмите "Добавить" номер. Дождитесь SMS-подтверждения. Владелец номера получит запрос – как только он подтвердит, номер появится в вашем списке. Если номер обслуживается на тарифе, предназначенном для умных устройств (сигнализации, умные счётчики, роутеры/модемы и т.д.), то достаточно ввести PIN2 с пластиковой рубашки от SIM-карты. После этого номер появится в вашем списке.

Функция "Мои номера" бесплатная, ваше спокойствие – бесценно.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.