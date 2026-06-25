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В Тонском районе выявили незаконные ограждения в водоохраной зоне канала

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Инспекторы Регионального управления по Иссык-Кульской области Службы по земельному и водному надзору провели проверку водоохранной территории канала "Беркут". В ходе контрольных мероприятий на месте были обнаружены факты незаконного возведения заборов и ограждений местными жителями прямо в водоохранной полосе, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

С нарушителями, находившимися на месте, инспекторы провели разъяснительную работу. Землевладельцам выдали официальные предупреждения и составили акты, обязывающие их полностью демонтировать препятствующие ограждения и устранить допущенные нарушения.

Часть землепользователей во время рейдовых мероприятий на участках отсутствовала. Их незаконно огороженные территории инспекторы зафиксировали на видео, и в настоящее время ведомство устанавливает личности данных граждан.

По всем выявленным фактам инспекторы принимают меры в соответствии с действующим законодательством страны. В ведомстве подчеркнули, что жесткий контроль за соблюдением требований водного законодательства на территории области будет продолжен.


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URL: https://www.vb.kg/459606
Теги:
Минсельхоз, Тонский район
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