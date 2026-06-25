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Эксперты обсудили реабилитацию осужденных за экстремизм и терроризм

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В Иссык-Кульской области завершился двухдневный круглый стол, посвященный вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также профилактике, реабилитации и ресоциализации граждан, попавших под влияние радикальных идеологий.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСИН при Кабинете Министров Улан Жолдубаев, директор Департамента пробации при Министерстве юстиции КР Руслан Жээнбаев, сотрудники Государственной службы исполнения наказаний, представители государственных органов и эксперты.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено вопросам теологической и психологической реабилитации осужденных, их дальнейшей ресоциализации и успешной реинтеграции в общество после освобождения.

Участники рассмотрели современные подходы к работе с лицами, осужденными за преступления экстремистского и террористического характера, а также обсудили деятельность пенитенциарной системы по предупреждению распространения радикальных идей.

В рамках круглого стола были представлены доклады, посвященные основным аспектам теологической реабилитации, роли психологической поддержки в процессе ресоциализации осужденных, а также вопросам подготовки сотрудников государственных органов в сфере противодействия экстремизму.

Отдельным блоком участники обсудили накопленный опыт ГСИН, существующие проблемные вопросы и пути совершенствования работы с осужденными, отбывающими наказание за преступления террористической и экстремистской направленности.

Модератором мероприятия выступил Закир Чотаев. В качестве экспертов приняли участие представитель ПНК "Поиск общих интересов" Ильхам Умарахунов, заместитель председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте КР Медер Карабаев и другие специалисты.

По итогам круглого стола участники обменялись практическим опытом и выработали ряд предложений, направленных на совершенствование мер по противодействию экстремизму и терроризму, а также развитие комплексной системы реабилитации и реинтеграции осужденных.


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URL: https://www.vb.kg/459610
Теги:
ГСИН, Иссык-Кульская область, экстремизм, терроризм
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