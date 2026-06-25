Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 100.30 - 101.15

Член ОПГ задержан по подозрению в нападении на жителя Чолпон-Аты

394  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области по подозрению в хулиганстве задержан житель города Чолпон-Ата, состоящий на оперативном учете МВД КР как член организованной преступной группы.

Как сообщили в правоохранительных органах, 16 июня в ОВД Иссык-Кульского района обратился житель Чолпон-Аты К.К. По его словам, малознакомый гражданин без причин избил его деревянной палкой, а также разбил окна принадлежащих ему автомобиля марки Mazda и жилого дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого - жителя Чолпон-Аты Т.Э., 1978 года рождения. По данным МВД, он состоит на оперативном учете как член организованной преступной группы.

После задержания подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания ОВД Иссык-Кульского района на 48 часов.

Иссык-Кульский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459611
Теги:
задержание, избиение, Иссык-Кульская область, ОПГ, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  