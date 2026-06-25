Член ОПГ задержан по подозрению в нападении на жителя Чолпон-Аты

В Иссык-Кульской области по подозрению в хулиганстве задержан житель города Чолпон-Ата, состоящий на оперативном учете МВД КР как член организованной преступной группы.

Как сообщили в правоохранительных органах, 16 июня в ОВД Иссык-Кульского района обратился житель Чолпон-Аты К.К. По его словам, малознакомый гражданин без причин избил его деревянной палкой, а также разбил окна принадлежащих ему автомобиля марки Mazda и жилого дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого - жителя Чолпон-Аты Т.Э., 1978 года рождения. По данным МВД, он состоит на оперативном учете как член организованной преступной группы.

После задержания подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания ОВД Иссык-Кульского района на 48 часов.

Иссык-Кульский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.